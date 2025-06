Lightyear: Disney, Pixar e Twitter se unem para levar Tweets ao espaço

Com um aumento de mais de 140% nos Tweets sobre filmes no Brasil nos primeiros três meses de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021, o Twitter continua sendo a plataforma favorita dos fãs de cinema. E, para se conectar com essa comunidade crescente e apaixonada, a Disney e a Pixar se uniram ao Twitter Next para criar uma campanha que celebra o retorno de um ícone, o Buzz Lightyear, enquanto inspira admiração pelo segundo personagem principal do filme: o espaço.

Para o lançamento de Lightyear nos cinemas, a Disney e o Twitter criaram a campanha #MissãoLightyear a fim de levar Tweets de fãs, cineastas e celebridades em torno do filme ao espaço – ou, como dito pelo personagem, “ao infinito e além”. Em parceria com a empresa Sent Into Space , as publicações de pessoas do Brasil e outros diversos países foram exibidas direto da órbita e podem ser vistas em vídeo publicado pelo perfil da Walt Disney Studios Brasil no Twitter DisneyStudiosBR . (Link )

“Do elenco repleto de estrelas ao amado herói do filme, Lightyear da Disney & Pixar nos inspirou a levar nosso pensamento criativo “ao infinito e além” e criar uma campanha que toca no fascínio das pessoas pelo espaço e inspira admiração para os fãs de cinema no Twitter. Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Disney em #MissãoLightyear, uma campanha que combina a grande escala de um filme tão épico com uma experiência inédita de enviar Tweets para o espaço”, afirma Bridget Harvey, head de mídia e entretenimento do Twitter Next.

A Disney e a Pixar também contam com outras ativações exclusivas para movimentar as conversas em torno do filme no Twitter. Além de um emoji especial ativado pela hashtag #Lightyear, também é possível conferir vídeos dos atores Chris Evans ( ChrisEvans ), Keke Palmer ( KekePalmer ), Taika Waititi ( TaikaWaititi ) e Uzo Aduba ( UzoAduba ) direto do perfil TwitterMovies respondendo às perguntas dos fãs em torno da produção. (Link )

“Para o lançamento teatral de Lightyear, queríamos encontrar uma maneira única de comemorar e deixar os fãs animados em conhecer o herói que inspirou o brinquedo — o lendário patrulheiro espacial, Buzz Lightyear. Como o lugar onde os amantes do cinema vão para conversar e engajar com outros fãs, sabíamos que o Twitter era o lugar para dar vida a essa ideia de outro mundo. Mal podemos esperar para ver as reações dos fãs ao ver seus Tweets no espaço!”, diz Shelly Custodio, diretora de marketing digital da Walt Disney Studios.