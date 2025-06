BD Vasco é a campeão da C.O.P.A. FF: “Corrida do Milhão”

A BD Vasco é a equipe campeã da C.O.P.A. FF: Corrida do Milhão. A equipe levou o título e o prêmio de R$ 1 milhão na final, que aconteceu hoje (2), e foi transmitida na BOOYAH!, no TikTok, no YouTube e na RedeTV.

O vencedor foi decidido após 8 quedas, em uma disputa que contou com a participação das equipes Fluxo, Loud, TSM FTX, BD Vasco, Pain Gaming, Vivo Keyd, Team CapGui, Cruzeiro Esports, Team Liquid, Magic Squad, B4 e GOD Unidas, que passaram na fase classificatória.

Na final, os pontos de todos os times foram zerados, não havendo pontuação bônus para nenhuma equipe. Desta forma a BD Vasco venceu a corrida ao fazer 105 pontos. Confira a classificação abaixo:

MVP

Dois jogadores foram eleitos MVPs (Most Valuable Player) durante a C.O.P.A. FF: o MVP Pro foi o Raone, da equipe TSM, com 39 abates em 20 quedas.

Já o MVP de Comunidade foi o Ruan, da equipe Divinéia, que garantiu o título com 13 abates em 12 quedas.

LBFF 8

A final da C.O.P.A. FF também teve o anúncio oficial da volta da LBFF! A próxima etapa terá início no dia 6 de agosto e trará muitas novidades ao cenário competitivo. Mais informações serão divulgadas em breve, mas já é possível ver abaixo o teaser da próxima etapa do campeonato:

