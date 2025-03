Como as ferramentas digitais impulsionam a educação

Você já parou para pensar o quanto a tecnologia se tornou importante para o setor educacional nos últimos anos? Desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, as formas de aprendizado se multiplicaram e houve abertura de espaços para novas tecnologias que beneficiaram professores e alunos. A tendência que contribuiu para o futuro da educação foi o ensino híbrido. Este modelo salvou e auxiliou muitas instituições de ensino que precisaram dessa integração entre o estudo presencial e online.

O ensino híbrido e o 100% digital trouxeram para as escolas diversos benefícios já conhecidos no mundo corporativo, como: a nuvem, na qual podemos acessar informações e dados de qualquer local e a qualquer momento; manter contato com as pessoas através de videochamadas; otimização de tempo para locomoção, além de facilidades e ferramentas digitais para serem utilizadas durante a rotina. Atualmente, muitas instituições já voltaram ter aulas presenciais, algumas até continuam híbridas, mas não deixaram de utilizar equipamentos que facilitam o trabalho e o estudo no dia a dia. Segundo a pesquisa publicada em 2021 da BlinkLearning, sobre o uso da tecnologia na educação, cerca de 75% dos professores utilizam ferramentas digitais em suas aulas presenciais ou online. Isso apenas mostra o quão vantajoso é ter equipamentos tecnológicos no setor educacional também.

O avanço da educação tecnológica reforçou a importância e necessidade de se ter equipamentos adequados e ergonômicos para professores e alunos. Por isso, houve uma grande demanda do setor educacional – onde muitos buscaram por notebooks, mesas digitalizadoras, monitores interativos, web cams, além de equipamentos ergométricos como cadeiras, suporte de notebooks e móveis de escritório.

As mesas digitalizadoras e monitores interativos são ótimas ferramentas para tornar estas aulas híbridas mais produtivas, interativas, além de aumentar o engajamento do aluno. Sem contar na economia de papel, lápis e caneta. Pois todo o conteúdo, além de ser digital, pode ser salvo na nuvem e acessado de qualquer device em qualquer lugar do mundo.

É importante ressaltar que, além de benefícios, há também desafios a serem vencidos para a educação voltada ao digital no território brasileiro. O principal é a falta de conectividade na casa de parte da população para estudar ou trabalhar. Os dados mostram que 61% das pessoas tiveram problemas de conectividade, ainda segundo o BlinkLearning. O mesmo estudo levantou um ponto sobre a desigualdade presente no país, que continua a prejudicar muitos professores e alunos. Com o avanço do 5G em regiões mais afastadas do país, espera-se que haja uma ampliação do número de pessoas conectadas.

Para finalizar, investir em novas tecnologias e ferramentas para melhorar o ensino de professores e a educação de alunos, pode ser algo promissor para empresas e instituições educacionais, principalmente quando muitas pessoas procuram por ferramentas que entregam mobilidade, ergonomia e auxiliam na produtividade. Prova disso, é o aumento da procura por cursos à distância – de acordo com a Associação Brasileira de Educação à distância, essa busca aumentou 59% durante pandemia. Mas, além disso, essas mesmas empresas e instituições precisam garantir recursos e infraestrutura à todos os educadores e alunos que estão diante de todas essas mudanças e evoluções tecnológicas.

*por Thiago Tieri , Gerente de Marketing da Wacom no Brasil.