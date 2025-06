eSports: jogos multiplataforma e simulação da Copa do Mundo de 2022

Não é de hoje que os jogos multiplataforma são usados para simular cenários de torneios importantes. Afinal, por se basearem em clubes e jogadores de verdade, as simulações são absolutamente próximas da realidade.

Este ano, por exemplo, temos a Copa Mundo 22 no Catar de novembro a dezembro deste ano. E, assim como nas edições anteriores, podemos esperar a simulação dos resultados por conta da EA Sports. Tem se tornado praticamente uma tradição das Copas.

Aliás, essa não seria a primeira vez que a desenvolvedora do jogo FIFA faria a simulação de uma Copa do Mundo. Além disso, a EA também é responsável por simular o Super Bowl, final da NFL, liga de futebol americano.

As simulações das edições anteriores da Copa do Mundo

Na última edição, em 2018, a França foi a vencedora da Copa da Rússia, tal qual aconteceu na grande final. No entanto, errou a outra seleção finalista: no FIFA 18 a Alemanha estaria na final com os franceses e não a Croácia.

O simulador também havia previsto que o Brasil seria eliminado nas quartas de final pela Bélgica. Isso realmente aconteceu. No entanto, no jogo o resultado foi 2×0 para a Bélgica, enquanto vimos na realidade o desfecho de 2×1 para os belgas.

Nas edições anteriores, em 2014 e 2010 as simulações da EA Sports também acertaram os campeões das respectivas copas. A Alemanha e a Espanha conquistaram os títulos tanto no FIFA quanto na vida real.

Apenas na edição de 2006 o simulador não previu que a Itália venceria a Copa do Mundo. Na simulação a República Tcheca foi a grande campeã.

Como as simulações acontecem?

Engana-se quem pensa que por trás das simulações, estão as mãos de jogadores reais. Então, tudo acontece com dados estatísticos, desempenho, jogadas e características dos atletas no torneio. Assim, por meio de inteligência artificial, as simulações podem acontecer sem interferência humana.

Como vimos anteriormente, as simulações não estão imunes ao erro. No entanto, a taxa de acertos dos campeões foi muito maior do que a de erro. Mas fato é que as simulações já ambientam os amantes do futebol para o maior torneio de futebol do mundo.

Além disso, é claro, é uma boa maneira da desenvolvedora de jogos explorar os recursos e funcionalidades da edição em questão. Normalmente elas acontecem com meses de antecedência e aumentam as especulações tanto em cima do jogo, quanto da competição em si.

As simulações não são exclusividade do futebol

A EA Sports é conhecida por desenvolver jogos de simulação há muitos anos. E quando se trata de esportes, a empresa é imbatível. Afinal, ela não produz apenas o FIFA (futebol), como o Madden (futebol americano), NHL (hóquei no gelo), F1 (Fórmula 1) e muito mais.

Portanto, quem gosta de se divertir com jogos de esporte, multiplataforma, certamente já deve ter se deparado com algum jogo da desenvolvedora de games. Mas o ponto interessante é que as simulações não se limitam ao futebol.

No início do ano, por exemplo, na exibição da final da NFL, maior liga de futebol americano, a empresa fez a simulação do Super Bowl LVI. No entanto, no jogo entre Cincinnati Bengals contra o Los Angeles Rams, não deu a vitória dos Bengals, como no simulador.

Apesar de terem previsto um placar apertado, tal como realmente foi, erraram o campeão, que foi o Los Angeles Rams. Por isso, tão emocionante quanto ver a simulação virtual, é assistir as partidas na vida real.