Vale a pena contratar um gerador de conteúdo de IA?

(freepik)

Para a maioria das marcas e profissionais de marketing, há uma necessidade constante de publicar novos conteúdos quase diariamente para melhorar suas classificações de SEO. Entretanto, outras pessoas, como escritores, investigadores e estudantes, têm de desenvolver novos estilos de escrita, gerar novas ideias, etc.

Em qualquer caso, qualquer que seja a categoria em que você se enquadre, o problema geral com a escrita de conteúdo é que pode ser um processo extremamente lento. Além disso, é muito fácil ficar travado devido ao bloqueio de escritor, e usar um Gerador de Texto de IA como o HIX.AI muitas vezes pode ser útil.

Neste post, vamos nos aprofundar rapidamente no que são os geradores de conteúdo de IA, do que eles são capazes, quais são as vantagens em usá-los e até mesmo suas desvantagens. Ao final deste artigo, você será capaz de decidir por si mesmo se essas ferramentas são ou não a próxima solução prática para suas necessidades de escrita.

Então mãos à obra!

Como você pode usar um redator de IA na criação de conteúdo?

Simplificando, os geradores de texto de IA aproveitam algoritmos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para gerar texto semelhante ao humano a partir de dados fornecidos pelo usuário. Normalmente, tudo o que a ferramenta precisa é de um pouco de orientação, como tópico de conteúdo, informações do produto, público-alvo ou palavras-chave, e então ela irá produzir um texto personalizado de alta qualidade em questão de minutos.

Com a ajuda do melhor escritor com IA do HIX.AI, você pode produzir com eficácia vários tipos de conteúdo, como análises de produtos, análises, guias de procedimentos, postagens de blog, etc. Além da criação de conteúdo, os redatores de IA podem ser extremamente úteis quando se trata de edição. Por exemplo, eles podem ajudá-lo a modificar frases ou parágrafos para torná-los mais eloquentes ou mais fáceis de entender.

Eles podem até ser usados ​​para ajudar a tornar o conteúdo mais interessante ou esclarecedor, trazendo informações totalmente novas para aprimorar a introdução ou a conclusão, por exemplo.

No entanto, é importante notar que os redatores de IA não se destinam a substituir completamente a criatividade e a escrita humana, mas sim a facilitar o processo de escrita em prol de uma maior produtividade. Para esse fim, alguns casos de uso populares geralmente incluem:

#1. Reduza os artigos para textos mais curtos

Um uso simples de um redator de IA pode ser converter os artigos do seu blog em conteúdo curto que você pode postar nas redes sociais. Como muitas vezes pode ser difícil compactar manualmente um artigo de 1.000 palavras em apenas um ou dois parágrafos, usar um redator de IA muitas vezes pode ser uma ótima maneira de simplificar esse processo. Em questão de minutos, uma ferramenta de escrita de IA pode ajudá-lo a destilar um conteúdo longo em um texto curto mais digerível.

#2. Criação de páginas de perguntas frequentes

As perguntas frequentes são um elemento importante de qualquer bom site porque respondem com eficácia às perguntas e preocupações mais frequentes, construindo confiança entre os usuários. No entanto, o desafio de criar uma página de perguntas frequentes é que muitas vezes ela pode ser extremamente tediosa e demorada. Para fazer isso, usar um redator de IA pode ser uma ótima maneira de lidar com esses tipos de tarefas repetitivas.

#3. Maximizar o marketing localizado

O marketing localizado é uma estratégia eficaz que te permite atingir de forma eficaz públicos locais em mercados estrangeiros e captar a sua atenção, transmitindo as suas mensagens nas suas línguas regionais. Nesse sentido, usar redatores de IA como o HIX.AI pode ser extremamente útil porque, diferentemente das ferramentas de tradução tradicionais, eles podem fornecer traduções contextuais que garantem que a essência da sua mensagem não se perca no processo.

Usar essas ferramentas em seu fluxo de trabalho diário pode oferecer uma ampla gama de benefícios que são muito difíceis de ignorar, especialmente se você escreve conteúdo quase diariamente. Algumas dessas vantagens podem ser resumidas da seguinte forma:

Economizar tempo: A escrita de conteúdo é um processo que muitas vezes pode levar dias, senão semanas, quando feito manualmente. No entanto, muitas vezes você pode obter uma vantagem significativa usando um redator de IA, pois ele pode ajudar a concretizar quaisquer ideias de temas que você possa ter para uma criação de conteúdo mais rápida.

A escrita de conteúdo é um processo que muitas vezes pode levar dias, senão semanas, quando feito manualmente. No entanto, muitas vezes você pode obter uma vantagem significativa usando um redator de IA, pois ele pode ajudar a concretizar quaisquer ideias de temas que você possa ter para uma criação de conteúdo mais rápida. Aumentar a produtividade: Com uma ferramenta de escrita de IA, você pode aumentar efetivamente seu nível de produtividade porque quanto mais rápido você gerar conteúdo, mais será capaz de produzir. Com isso, você poderá evitar perda de prazos e maximizar sua produção, o que pode ser especialmente útil no marketing digital.

Com uma ferramenta de escrita de IA, você pode aumentar efetivamente seu nível de produtividade porque quanto mais rápido você gerar conteúdo, mais será capaz de produzir. Com isso, você poderá evitar perda de prazos e maximizar sua produção, o que pode ser especialmente útil no marketing digital. Criar conteúdo personalizado: Alguns redatores de IA, como os da HIX.AI, podem oferecer a capacidade de adaptar o conteúdo ao seu público-alvo. Isso ocorre porque os algoritmos usados ​​nessas ferramentas podem pegar as informações desejadas e gerar rapidamente conteúdo adaptado ao seu público-alvo para maior relevância.

Alguns redatores de IA, como os da HIX.AI, podem oferecer a capacidade de adaptar o conteúdo ao seu público-alvo. Isso ocorre porque os algoritmos usados ​​nessas ferramentas podem pegar as informações desejadas e gerar rapidamente conteúdo adaptado ao seu público-alvo para maior relevância. Aumentar os esforços de SEO: Normalmente, as ferramentas de escrita de IA são capazes de criar conteúdo com base nos tópicos e palavras-chave específicas que você escolher. Como resultado, você pode concentrar efetivamente sua produção de conteúdo para atender aos seus objetivos de SEO, sem ter que gastar uma quantidade significativa de tempo e esforço tentando fazer a curadoria.

Não importa quão boa seja uma ferramenta de escrita de IA, sempre há algumas desvantagens a serem lembradas:

#1. Falta toque humano

Na hora de escrever conteúdo, o elemento humano costuma ser um aspecto importante que garante que o texto tenha personalidade, tornando-o único e emocionalmente estimulante.

No entanto, os programas de IA ainda são ferramentas baseadas em máquinas, o que significa que o conteúdo muitas vezes pode parecer um pouco robótico. A boa notícia é que existem alguns criadores de conteúdo de IA, como os oferecidos pela HIX.AI, que podem oferecer recursos exclusivos, como a capacidade de definir um tom de voz preferido, por exemplo, amigável, confiante, emocionante, etc.

#2. Possíveis problemas de legibilidade

Um aspecto de preocupação comum ao usar redatores de IA é que a precisão do conteúdo gerado nem sempre é confiável. Há momentos em que essas ferramentas podem produzir conteúdo repetitivo ou até mesmo sem sentido.

Por exemplo, alguns parágrafos podem acabar sendo idênticos, algumas frases podem não fazer sentido gramaticalmente, etc. Por esse motivo, você deve sempre reservar um tempo para pesquisar e encontrar a ferramenta certa, bem como revisar minuciosamente qualquer conteúdo gerado antes de publicá-lo.

Conclusão

Neste artigo, estabelecemos como os redatores de IA podem ser úteis para ajudá-lo a criar uma ampla variedade de peças de conteúdo, como postagens de blog, redações, postagens em mídias sociais e muito mais. E embora seja verdade que não sejam perfeitas, podemos afirmar que as vantagens destas ferramentas superam em muito as desvantagens.

No entanto, se você decidir usar uma ferramenta de escrita de IA, você deve usá-la apenas como um auxiliar de escrita, pois não é confiável para produzir textos 100% polidos. O fato é que a supervisão humana ainda será necessária para isso, portanto, certifique-se de utilizar uma ferramenta confiável como o HIX.AI e sempre reserve um tempo para fazer os ajustes necessários no conteúdo.