O incrível mundo dos eSports que movimenta multidões: quais são os mais populares?

Pode ser que os mais nostálgicos se lembrem de ir junto com os amigos a lugares para jogar algumas partidas ou ficar em casa jogando sozinhos ou acompanhados. Muitos eram e ainda são aqueles que passavam longas horas com amigos, colegas, companheiros ou até mesmo com um acompanhante do brasil, jogando clássicos como Mario Kart, Crash Bandicoot, Street Fighter ou Tekken.

A competição é um dos elementos-chave e mais atraentes nesse tipo de videogame, por isso não é surpreendente que existam os esports. Até mesmo há anos, são realizados encontros nacionais e internacionais onde centenas e milhares de jogadores se concentram em um único lugar, criando ligas e até mesmo mundiais de videogames. Esses eventos são uma maneira de transformar o que há alguns anos poderia ser considerado um hobby em algo profissional.

Nos últimos anos, os eSports experimentaram um crescimento exponencial de popularidade, tornando-se um fenômeno global, com seguidores e público, jogadores, influenciadores e empresas envolvidas. Eles costumam atrair milhões de espectadores de todo o mundo, realizando eventos massivos, formando equipes profissionais dedicadas 100% a essa atividade e se tornando um epicentro de publicidade e promoção, atraindo grandes marcas e empresas como a Skokka para participar.

Mas afinal, o que são exatamente os esports?

Os esports, também conhecidos como eSports ou ciberesportes, são grandes competições de videogames específicos realizadas em todo o mundo e que atraem público de todas as partes. Neles, equipes de jogadores ou jogadores individuais (dependendo do videogame e da organização) competem entre si em competições organizadas, com o objetivo de vencer uma série de partidas e assim obter a vitória.

Os videogames mais populares nos esports geralmente são aqueles que exigem grande habilidade, destreza, organização e cooperação, como jogos de estratégia em tempo real, jogos de tiro em primeira pessoa ou jogos de luta.

TOP de 2023:

League of Legends, também conhecido como LOL, é um jogo de estratégia em tempo real multijogador massivo (MMORTS) jogado em um mapa dividido em três rotas. Os jogadores controlam um campeão, um personagem com habilidades únicas, e devem trabalhar em equipe para destruir a base do inimigo. Este jogo tem se popularizado ao longo dos anos, criando um grupo fiel de adeptos ao redor do mundo de todas as idades. Além disso, é bastante comum ver em festas como o carnaval ou o Halloween muitas pessoas vestidas como personagens desta franquia.

Pokémon: Uma das maiores sagas de todos os videogames, que se expandiu para incluir séries, filmes e produtos de merchandising de todos os tipos. Também possui grandes competições onde os treinadores mais habilidosos devem testar suas equipes e tirar o melhor delas.

Os eventos de Pokémon são muito populares e atraem público de todas as idades de todo o mundo. Além disso, nesses eventos, é possível desfrutar das últimas novidades do jogo, comprar itens promocionais como pelúcias dessas criaturas curiosas e icônicas. Alguns deles são tão desejáveis quanto as mais belas acompanhantes de São Paulo no site da Skokka, https://br.skokka.com/acompanhantes/sao-paulo/.

Dota 2: é um jogo de estratégia em tempo real (MOBA) no qual duas equipes de cinco jogadores se enfrentam em um mapa dividido em três rotas. Os jogadores controlam um herói, um personagem com habilidades únicas, e devem trabalhar em equipe para destruir a base do inimigo. Também é classificado como um jogo online multijogador assimétrico, assim como o LOL, o que significa que cada jogador pode ter habilidades e funções diferentes, criando uma experiência única e diferente a cada vez que é jogado.

é um jogo de estratégia em tempo real (MOBA) no qual duas equipes de cinco jogadores se enfrentam em um mapa dividido em três rotas. Os jogadores controlam um herói, um personagem com habilidades únicas, e devem trabalhar em equipe para destruir a base do inimigo. Também é classificado como um jogo online multijogador assimétrico, assim como o LOL, o que significa que cada jogador pode ter habilidades e funções diferentes, criando uma experiência única e diferente a cada vez que é jogado. Fortnite: É um videogame com uma premissa simples: no início, os jogadores caem em uma ilha e se enfrentam enquanto o território disponível fica cada vez menor, até que reste apenas um.

É um jogo de tiro em terceira pessoa que se popularizou nos últimos anos, tornando-se um fenômeno global. Chegou a incluir em sua plataforma eventos de mundo aberto, como shows de artistas famosos como Ariana Grande, Marshmello ou Travis Scott.

Uma das peculiaridades deste jogo em comparação com outros jogos de tiro é que os jogadores podem construir estruturas para se protegerem dos inimigos ou alcançarem lugares altos.

Call of Duty: Talvez para os mais experientes, esta série de videogames seja mais conhecida por jogar partidas com amigos em um cibercafé local, tomando algumas bebidas e desfrutando da companhia de uma bela massagista, como é possível fazer em muitos outros jogos para adultos como GTA.

Call of Duty é uma série de jogos de tiro em primeira pessoa jogados em uma variedade de modos de jogo. Os jogadores podem escolher entre uma variedade de armas e veículos para lutar contra os inimigos, e o objetivo é derrotar a equipe adversária.

Grande projeção de futuro

A indústria dos eSports experimentou um crescimento exponencial e incrível nos últimos anos. De ser um hobby e modestos torneios locais LAN, agora se tornou um fenômeno global com milhões de fãs em todo o mundo.

Eles são jogados em todos os lugares, da América do Norte à Ásia, passando pela Europa, Oriente Médio e África do Sul. Nos últimos anos, a Arábia Saudita se tornou um ponto-chave no cenário dos eSports, com o claro objetivo de dominar o mercado.

Para mostrar a amplitude desse mercado e seu crescimento, em 2018, os eSports geraram US$ 906 milhões, de acordo com um estudo realizado por professores da Universidade Europeia, e a previsão é que alcance US$ 2 bilhões em 2023.

Principais Eventos de esports

Devido ao seu grande crescimento e projeção, cada vez mais pessoas se juntam ao calendário, incluindo jogadores, espectadores, patrocinadores, desenvolvedores, criativos e trabalhadores que criam novos jogos e os testam ano após ano.

● Copa Mundial de Fortnite 2023: Este evento de esports é talvez o mais esperado já há vários anos consecutivos. Portanto, não é surpreendente que a Copa Mundial de Fortnite 2023 tenha um prêmio de US$ 100 milhões, o maior prêmio para um evento de esports até o momento, e atraia tantos olhares. Este torneio será organizado pelo desenvolvedor do jogo, Epic Games.

Campeonato Mundial de League of Legends: Este é o maior torneio para jogadores deste clássico em todo o mundo e é organizado pela Riot Games desde 2011. Ele será realizado na Coreia do Sul de 10 de outubro a 19 de novembro, com um novo formato e prêmios milionários.

The International, Dota 2 Competition: Este é um campeonato anual para jogadores de Dota 2 e é um dos maiores eventos programados para 2023. A décima segunda edição acontecerá em Seattle e começará em 12 de outubro. Será que vai superar os US$ 18.930.775 em prêmios do evento anterior?

Um setor em crescimento e expansão enorme, e para todos aqueles que desejam entrar e se envolver nesse mundo competitivo, existem uma série de eventos menores relacionados aos esports, como ligas regionais, torneios universitários ou eventos de streaming. Esses eventos também atraem um grande número de espectadores e ajudam a promover esse tipo de jogo para um público mais amplo.

Para todos os amantes de videogames, os esports são uma ótima maneira de aproveitá-los. Existem muitas maneiras de desfrutá-los, seja assistindo a competições ao vivo, jogando por conta própria ou apoiando uma das muitas equipes existentes.

Todos queremos um esporte limpo e justo, assim como uma vida sexual segura e autêntica. A Skokka entende essa necessidade e está determinada a garantir que sua experiência seja livre de fraudes. Descubra as medidas que a Skokka está tomando para combater as fraudes no nosso mais recente artigo “Combate à fraude“.