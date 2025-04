lançamento: ASUS ROG anuncia chegada do Flow Z13 no Brasil

A ASUS Republic of Gamers (ROG) anuncia a chegada do Flow Z13 no Brasil. Este notebook gamer possui alto desempenho, mesmo com seu tamanho compacto. Seu teclado destacável e tela touchscreen, possibilitam infinitas possibilidades, seja jogando ou criando conteúdo. O novo ROG Flow Z13 está disponível na Loja ASUS com o preço promocional de lançamento, por R$ 13.999,00. Os métodos de pagamento são diversos — com 10% de desconto para pagamentos no Pix e até 12x sem juros no cartão de crédito.

O ROG Flow Z13 tem como ponto forte a mobilidade. Com uma construção de apenas 12mm, 1,1 Kg e teclado descartável, o novo notebook ainda possui um suporte integrado, permitindo que ele seja ajustado em ângulos de até 170º, facilitando a produtividade. Para garantir ainda mais mobilidade, reduzindo a necessidade de carregar adaptadores, o ROG Flow Z13 ainda conta com diversas portas de conexão — 1 USB tipo A, 2 USB tipo C, leitor de Micro SD e entrada para fone/microfone.

O novo notebook ASUS ROG chega ao Brasil equipado com processador Intel® Core™ i9 – 13900H, placa de vídeo NVIDIA® RTX™ 2050 e infinitas possibilidades de uso. O dispositivo usa Windows 11, possibilitando o acesso a aplicativos completos para edição de vídeo, imagem e produtividade, assim como em computadores de mesa e notebooks, além de permitir o acesso aos jogos mais recentes de PC e Console, que exigem alto poder gráfico.

O ROG Flow possui a tecnologia MUX Switch e NVIDIA® Optimus, que permitem extrair o poder gráfico máximo da placa de vídeo, direcionando todo o fluxo gráfico diretamente à placa de vídeo, sem passar pelo processador.

Para garantir uma experiência mais imersiva, o ROG Flow Z13 é equipado com a exclusiva tecnologia ROG Nebula, que chega até 500 nits de brilho e alcança 100% do DCI-P3. A taxa de atualização de 165 Hz elimina o rastro da imagem, deixando vídeos mais suaves e aumentando a precisão em jogos.

Para permitir um maior desempenho, o ROG Flow Z13 possui um robusto sistema de refrigeração, que conta com o ROG Intelligent Cooling — que garante ao ROG Flow Z13 o uso inteligente dos recursos, para não superaquecer o sistema — além da aplicação de Metal Líquido no processador, que garante a redução de até 13 graus.