Em parceria com a SAP, Prime Control mira em automação e valor agregado

A Prime Control, empresa de tecnologia brasileira líder em testes e qualidade de software, registrou um crescimento de mais de 500% na oferta de serviços SAP para o mercado no último ano. Este foi o resultado da mudança na abordagem da empresa, que passou a oferecer mais valor agregado aos serviços do que apenas em automação. Para 2024, a companhia visa entregar automações até 30% mais rápido do que o tradicional.

Além disso, a empresa está focada em aprimorar o conhecimento de sua equipe em relação ao SAP S/4HANA, conforme afirmado por Vitor Moura, Delivery Manager da Prime Control. Para alcançar esses objetivos, a empresa tem desenvolvido aceleradores para o crescimento de automação e vem especializando mais o time para apoiar os clientes em migração do SAP ECC para o SAP S/4HANA.

Além de investir no aprimoramento da equipe de QAs, a Prime Control tornou-se parceira oficial da Tricentis, empresa que também, é parceira oficial da SAP, para soluções de automação, apoio na migração do SAP ECC para SAP S4/Hana e dentre outras. Esse relacionamento é de suma importância para fortalecer ainda mais o nome Prime Control como referência de qualidade para SAP. Além do fornecimento de licenças, promove também a capacitação especializada nas soluções da Tricentis, garantindo ainda mais a qualidade das entregas.

De acordo com Vitor, a empresa realiza todo o mapeamento dos processos internos do cliente e entrega uma automação com valor de mercado e negócio, além de conceitos que amadurecem os projetos e reduzem custos no futuro. “O cliente nos apresenta suas dificuldades e identificamos os processos ou módulos mais críticos, nos quais ele gasta um tempo significativo em processos manuais. Em seguida, oferecemos soluções de automação para esses problemas”, finaliza.

A SAP é reconhecida como o principal sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) do mercado global. De acordo com a produtora de software empresarial SAP, no mundo, a receita com soluções em nuvem cresceu 16% no terceiro trimestre de 2023, chegando a € 3,47 bilhões, e a receita total da companhia cresceu 4%, alcançando € 7,74 bilhões.

Vitor destaca um exemplo da atuação da Prime Control com um cliente do ramo Industrial, focado em reciclagem e com mais de 6500 funcionários, com o qual nossa empresa auxiliou na migração SAP S4/Hana para ambiente Rise da SAP, facilitando a criação de novas empresas dentro do sistema. Com as automações dos principais cenários de teste, reduziu-se o tempo de execução até 93%.

A Prime Control é parceira SAP há alguns anos e tem trabalhado para apoiar os clientes dentro dos projetos, intensificando esforços para se especializar ainda mais. Segundo Vitor, essa especialização retrata um conhecimento mais profundo, uma equipe mais capacitada e uma habilidade aprimorada de se comunicar efetivamente com os clientes que operam em ambientes SAP, através da oferta de serviços de alta qualidade e automação, tanto em testes como em processos.