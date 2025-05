NuCommunity celebra cinco anos como uma das maiores comunidades do Brasil

A NuCommunity, comunidade online oficial do Nubank, está celebrando cinco anos de atividade como uma das maiores do Brasil e entre as trinta maiores de 20 mil gerenciadas pela Discourse, empresa norte-americana responsável pela gestão de plataformas de comunidades. Lançada em abril de 2019, a NuCommunity possui atualmente uma média diária de 150 mil pageviews e uma média mensal de 4,5 milhões visualizações. A plataforma continua atraindo um número crescente de usuários em busca de informações mais aprofundadas sobre os produtos e serviços oferecidos pelo Nubank.

A NuCommunity é um espaço virtual colaborativo onde os clientes compartilham experiências, se conectam para esclarecer dúvidas e sugerem melhorias nos produtos do Nubank. No segundo semestre de 2023, por exemplo, o time responsável pelo produto de cartão de crédito convidou membros da comunidade para uma roda de conversa, com o intuito de coletar feedbacks. O resultado foram testes de novas funcionalidades, sugeridas pelo grupo, que devem ser implementadas em breve.

Inspirada nos grupos não oficiais do Nubank que organicamente surgiam nas redes sociais, a NuCommunity foi criada a partir da necessidade de ouvir melhor os consumidores, que são o centro de tudo que a empresa faz, prover informações oficiais, com moderação de conteúdo e análise de feedbacks. Desde o lançamento, a plataforma superou as expectativas, alcançando 15 mil membros já no primeiro mês, comprovando que de fato existia essa oportunidade de aproximação com a comunidade. Atualmente, ela ultrapassa os 386 mil membros e figura entre as maiores do Brasil.

“Estamos muito orgulhosos de estar entre as maiores comunidades do país e celebrar esses cinco anos de história. O cliente sempre esteve no centro de tudo o que fazemos, e a NuCommunity é uma peça-chave no engajamento com nossa marca. Todas as interações com a comunidade são valiosas para nós, e manter essa escuta ativa tem contribuído muito com melhorias significativas em nossos produtos”, afirma Juliana Roschel, diretora de marketing do Nubank.

Uma das características da NuCommunity é a participação dos membros em testes de novos produtos. Os chamados NuMentors são selecionados para terem acesso privilegiado a recursos e produtos exclusivos antes do lançamento oficial. Alguns dos testes realizados incluem o cartão Ultravioleta, o cartão virtual e a NuCoin. Além da oportunidade de testar novos produtos, os usuários podem interagir com executivos do Nubank. Eventos e encontros são organizados para que os usuários ativos da NuCommunity possam conhecer e conversar com os fundadores e outros diretores do Nubank.

Julian, líder da NuCommunity, destaca sobre o engajamento da comunidade e a atenção dada pelo Nubank aos membros. “A NuCommunity foi meu refúgio durante o isolamento da pandemia. Desde que me tornei um dos líderes, a comunidade se tornou ainda mais especial: um ambiente vibrante onde aprendo, me conecto com pessoas incríveis e contribuo para o crescimento de todos.”, comentou.