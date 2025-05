Com novos projetos e alta conectividade, Ascenty mira no Nordeste

São vários os ecossistemas que tornam uma região atrativa para montar um data center. Desde a temperatura média anual, quantidade de chuvas, passando pelo espaço físico disponível e o abastecimento de energia, é preciso olhar para diversos fatores-chave para uma estrutura tão particular tomar forma. Para além de todos estes, ainda há aqueles estrategicamente indiscutíveis — como poder oferecer menor latência e mais segurança na comunicação internacional, estando na segunda cidade mais conectada do mundo. Todo este contexto justifica o investimento pioneiro que a Ascenty, maior provedora de serviços de data centers e conectividade da América Latina, faz em seu Fortaleza 1 — um datacenter de 9.000 m² de área total, 10 MW de energia, em operação desde 2015 em Maracanaú, a 30 km da orla da Praia do Futuro.

“Hoje, o Ceará se tornou um centro tecnológico significativo, abrigando uma combinação única de infraestrutura, que inclui o ponto de chegada dos cabos submarinos (CLS – do Inglês, Cable Landing Stations), empresas de conteúdo e provedores de internet. Vimos esse potencial quando trouxemos a nossa infraestrutura para cá, e com a demanda crescente das empresas da Região por conectividade e conexão com nuvens públicas, aumentamos nossa equipe de vendas local e contamos com disponibilidade imediata para abrigar novos clientes e projetos. Temos todo o necessário para atender a demanda crescente”, explica Marcos Siqueira, COO & Head de Vendas da Ascenty.

Localização estratégica

Além do amplo espaço e capacidade energética, a operação de Maracanaú tem um ponto de conexão privilegiado, permitindo a interconexão direta com o IX Fortaleza (Internet Exchange Point), que facilita a troca de tráfego de internet com diversos provedores e empresas, e garante alta performance na comunicação com outros players do mercado.

Além disso, o data center da Ascenty está próximo e conectado a todos os Cable Landing Stations (CLSs), que são os pontos de aterrissagem dos cabos submarinos, porém, longe o suficiente para evitar a degradação dos equipamentos acelerada pela maresia.

Essa infraestrutura robusta e estrategicamente posicionada ocorre a partir de uma rede de fibra óptica da própria Ascenty e possui 3 diferentes rotas, permitindo assim, conectividade ágil e confiável com países da África, Europa, América do Norte e América Central.

Espaço disponível, ofertas aprimoradas

Nos últimos anos, a Ascenty tem investido no aprimoramento da oferta de colocation, que permite às empresas terceirizar sua infraestrutura de TI, instalando os mais modernos equipamentos na infraestrutura da empresa. Além da segurança física, disponibilidade de energia, redundância e escalabilidade, a companhia conta com um ecossistema que permite a integração de diferentes serviços de nuvem e armazenamento, em sinergia com provedores de telecomunicações.

A Ascenty ainda investe constantemente em equipes de vendas e pré-vendas, que desempenham hoje um papel consultivo fundamental para a aquisição de novos clientes e atendimento às empresas que estão atualmente em seu portfólio. “Em dezembro de 2023, aumentamos nossa força de vendas em 60% no país, aumentando o foco no Nordeste do País”, conta Marcos.

Operação local

Em 2023, a Ascenty obteve um percentual de crescimento de 20%, com um investimento de mais de US$ 1 bilhão, voltado para suas operações no Brasil. A perspectiva para 2024 é de um aumento semelhante. “A capacidade de abrigar novas empresas na nossa operação no Nordeste faz parte da estratégia para alcançar essa meta e repetir o número este ano”, completa o executivo.

O Fortaleza 1 faz parte do ecossistema de conectividade da Ascenty, que dispõe de uma rede dedicada, com 5.000 km fibra óptica em todo o Brasil, capaz de conectar todos os data centers da empresa e interconectá-los aos principais provedores de conteúdo e nuvem, operadoras de telecomunicações e infraestruturas externas.

“Além do crescimento reportado, o fato de por 6 anos consecutivos estarmos em Zona de Excelência segundo a pesquisa de Satisfação (utilizando a metodologia NPS) com nossos clientes, nos dá muita satisfação e reforça que nossa estratégia focada nas necessidades dos clientes tem sido de sucesso” completa Marcos.