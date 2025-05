Adistec Brasil avança no Centro-Oeste para expandir representatividade regional

A Adistec, uma das maiores distribuidoras de TI de valor agregado da América Latina, anuncia expansão da atuação na região Centro-Oeste com crescimento da base de canais parceiros. Presente na região desde 2017, hoje a Adistec conta com mais de 100 canais ativos no Centro-Oeste e visa expandir em 10% sua representatividade na região em 2024. Para isso, a companhia tem investido na contratação de profissionais locais e especializados no perfil do comportamento do mercado da região.

O Centro-Oeste é uma das principais regiões na estratégia de expansão da companhia para 2024 por sua relevância no setor público e no potencial do agronegócio, um dos setores que mais têm investido em tecnologia nos últimos cinco anos. Atualmente, a região responde por cerca de 10% do lucro total da empresa. A expectativa é de que essa porcentagem cresça ainda mais até o final do ano, principalmente devido às novas parcerias, diversidade de portfólio e expansão territorial.

“Em 2017, consolidamos a nossa presença na região com a contratação de um channel manager exclusivo e dedicado a apoiar as revendas locais. Desde então, acumulamos um crescimento médio anual de no mínimo de 10% no Centro-Oeste. Essa estratégia vem dando bons resultados e estamos apostando na expansão de negócios para outras cidades relevantes na região”, afirma José Roberto Rodrigues, country manager Brasil e alliances manager LATAM da Adistec.

Segundo Rodrigues, ter esse contato estreito com a rede de canais, um portfólio de soluções inovadoras e entender as peculiaridades da região têm feito toda a diferença para emplacar novos negócios.

“Trabalhar com o Centro-Oeste é desafiador. Por aqui nosso principal cliente é o setor Público e isso nos exige um conhecimento profundo das regulamentações governamentais, das políticas de aquisição, contratos e certificações específicas”, explica Kleber Figueira, channel manager da região Centro-Oeste da Adistec Brasil.

Atendendo às exigências de fabricantes do portfólio, a Adistec conquistou a certificação CertiGov. Essa certificação representa um diferencial essencial no setor de tecnologia, garantindo a qualidade, segurança e conformidade dos sistemas e serviços que são oferecidos. “Este é apenas um exemplo de norma que temos que nos atentar por aqui. O Centro-Oeste é uma região complexa, mas que também nos permite trabalhar com grandes marcas e decisores. Por aqui precisamos ser capazes de adaptar nossos produtos, serviços e soluções para atender às necessidades específicas e exigentes do setor público, demonstrando

flexibilidade e capacidade de resposta rápida às demandas dos clientes”, complementa Figueira.

Expansão Regional

Além do setor público, o agronegócio continua requerendo soluções da Adistec à medida que a transformação digital ganha mais força no campo. “O agronegócio está cada vez mais tecnológico demandando soluções de aumento de produtividade, otimização de processos, infraestrutura de TI, e, principalmente, a adoção de tecnologias emergentes, como IA, IoT, Big Data, machine learning e análise de dados”, comenta Kleber Figueira.

De acordo com channel manager da Adistec, a cidade de Brasília ainda representa a maior parcela de parceiros na região e por isso continuará sendo o maior foco de atuação da distribuidora, porém outras metrópoles também vêm se destacando na região e já estão no plano da Adistec para a expansão da atuação regional, como Cuiabá, Campo Grande, Goiânia e Anápolis, que possuem relevância tanto no agrobusiness como em indústrias do setor automotivo. “O Centro-Oeste é uma região forte, estratégica e em constante evolução. Queremos estar cada vez mais próximos de nossos parceiros, pois nosso compromisso vai muito além de oferecer produtos e serviços, mas sim ser um braço direito aos nossos canais agregando valor, capacitando as revendas a inovar nas entregas de projetos”, finaliza Figueira.