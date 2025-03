Raspadinha online: outras alternativas em plataformas de cassinos

A raspadinha é um jogo clássico e muito procurado pelos brasileiros, por sua simplicidade e porque nem sempre queremos jogar para o grande jackpot. Por vezes a boa probabilidade de ter um pequeno “extra”, ainda que só dependendo da sorte, pode ajudar. E as raspadinhas também podem trazer prêmios de grandes dimensões, claro!

Com a popularidade da internet e a passagem dos jogos para o digital, é claro que a raspadinha não ia ficar de fora. Sabe como funciona a raspadinha online?

Como funciona a raspadinha online?

A raspadinha online funciona exatamente do mesmo jeito que em uma lotérica. Você compra cartelas de raspadinha no valor e tamanho que quiser, de acordo com o que for oferecido pela plataforma de cassino. Depois, pode raspar com o cursor do rato, se estiver em um computador PC ou laptop; ou raspar com seu dedo, se estiver jogando no celular ou no tablet – exatamente como tivesse uma cartela “física” em sua mão.

No mais, é exatamente igual – se conseguir obter símbolos iguais depois de raspar, e de acordo com as regras do jogo, receberá o prêmio no valor indicado! O prêmio será depositado em sua conta de usuário da plataforma de raspadinha. Não sabe como criar uma conta de usuário? Explicamos em seguida.

Como posso acessar uma plataforma de raspadinha online?

Comece por se cadastrar em um site ou app de cassino, desde que saiba antecipadamente que a plataforma em questão inclui raspadinhas em seu catálogo de jogos. Entre no site ou app, clique ou toque no botão de criação de conta e preencha os dados pessoais pedidos pela casa. Esses dados serão importantes para identificar o usuário, para entrar em contato e também para evitar que os prêmios sejam pagos a outros usuários, por engano ou fraude.

O processo de registro é quase sempre muito simples. Depois de preencher alguns dados, bastará criar um nome de usuário e uma senha para acessar sua conta mais tarde, e sempre que quiser. Em geral é pedido também um endereço de e-mail, para futuros contatos e para onde será enviado um link de confirmação. Acesse seu mail, clique nesse link e sua conta estará validada.

Depois, só precisa fazer um depósito em dinheiro, que ficará associado a sua conta. Tal como deve pagar por suas cartelas de raspadinha em uma lotérica, aqui o saldo de sua conta será usado para você pagar suas cartelas digitais – apenas quando e você quiser, claro.

Jogar na raspadinha online é legal?

Claro que sim. As plataformas de cassino foram reguladas junto com as de apostas esportivas e o processo final de regulação, que está correndo, deverá terminar em julho. Aí os sites de cassino terão de ter uma licença oficial de exploração e serão obrigados por lei a garantir todos os direitos de seus clientes, desde medidas de jogo responsável até à obrigatoriedade de pagar prêmios em um prazo máximo de duas horas (como já foi definido em portaria publicada em