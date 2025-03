Dos dados e cartas ao digital: explorando a influência da sorte em diferentes tipos de jogos

Imagem de Brett Jordan no Unsplash

Intangível e incerta, a sorte é um conceito presente em jogos de diferentes tipos e plataformas. Neles, ela é responsável por adicionar tensão à jogatina, desafiando os jogadores a lidar com resultados que fogem do seu controle através do pensamento criativo ou da habilidade de solução de problemas.

Além disso, esse aspecto imprevisível tem o potencial de aumentar o engajamento do jogador com o jogo, pois insere suspense e expectativa à experiência, tornando-a única a cada vez que é vivenciada.

Em termos de design, a sorte pode se manifestar por meio de rolagem de dados, compra de cartas, geração de números aleatórios por um algoritmo, entre outros meios de incorporá-la na dinâmica do jogo.

Neste artigo, exploraremos jogos nos quais a sorte desempenha um papel de destaque através de alguns exemplos que englobam desde jogos que incluem a rolagem de dados até produções digitais que aliam sorte à habilidade de calcular probabilidades e tomar decisões ponderadas com base nos resultados possíveis.

Além da habilidade: jogos que dependem da sorte

Embora a sorte, em menor ou maior medida, seja observada na maioria dos jogos, vale destacar que há casos nos quais ela exerce pouquíssima ou nenhuma influência, demandando que os jogadores dependam exclusivamente de suas habilidades para vencer.

Em mídia física, isso ocorre no xadrez, onde a habilidade de traçar estratégias é fundamental. Já no meio digital, podemos destacar jogos de ação em plataforma, como o “The Rogue Prince of Persia” da Ubisoft e Evil Empire. Nesse tipo de jogo, a habilidade de calcular o momento certo de saltar entre plataformas e a destreza com os controles é um fator decisivo.

Tal tipo de jogo é ideal para aqueles que apresentam dificuldades em lidar com incertezas, surpresas e eventuais riscos. Já para quem aprecia uma jogatina com emoção e variação, os jogos que abordaremos abaixo são uma boa pedida.

Sorte nos jogos digitais

A era digital oferece aos desenvolvedores de jogos diversas maneiras de incorporar a sorte em suas criações, uma vez que algoritmos específicos e programas de computador são capazes de gerar dados aleatórios com facilidade.

Em contextos de jogos de apostas, que são práticas destinadas a maiores de 18 anos e podem resultar em perda financeira, essa abordagem é extremamente comum.

Entre os títulos que combinam habilidade com sorte, temos jogos como o Aviator Apostas , onde o jogador precisa determinar o momento certo para retirar a quantia apostada antes que o avião decole e leve consigo o dinheiro multiplicado para longe.

Esse tipo de jogo é altamente influenciado pela sorte, demandando que o jogador pratique sua capacidade de calcular probabilidades e tomar decisões ponderadas com base nos resultados possíveis.

Sorte em jogos de dados

Os jogos que envolvem dados abrangem uma ampla gama de estilos e complexidades. Eles variam desde os simples jogos de dados de seis faces, como jogos de tabuleiro, até os elaborados jogos de Role Playing Game (RPG) que utilizam vários tipos de dados (de quatro até cem faces, conforme as regras do jogo).

O elemento da sorte nesse tipo de jogo é facilmente notado, visto que os resultados são determinados pela rolagem dos dados, um evento puramente aleatório e realizado pelo próprio jogador.

Como exemplo, podemos listar clássicos como “Banco imobiliário”, “Jogo da Vida”, “Dungeons & Dragons”, “Warhammer 40.000”.

Sorte em jogos de cartas

Os jogos de cartas variam desde jogos simples de cartas de baralho, como “Buraco” e “Uno”, até jogos complexos de colecionáveis, como “Magic: The Gathering” e “Pokémon TCG”.

A influência da sorte nos jogos de cartas é multifacetada, pois os jogadores precisam, enquanto consideram as estratégias e táticas de seus oponentes, levar em consideração a chance de comprar a carta necessária para o cenário de jogo no qual se encontra.

Independentemente do quanto a sorte influencia o jogo, no fim das contas, o que realmente importa é a diversão e jogar de forma responsável, aproveitando o tempo livre de forma agradável e sadia.