IA e segurança de dados: preocupação futura ou atual?

Artigo por Tiago Sanches, head de vendas da Total IP

A IS vem ganhando espaço na vida da população, com um tamanho de mercado estimado em US$ 102 bilhões, até 2032. Programas de computador nesse nível, apesar de assustarem parcela da sociedade, auxiliam em diversos ramos do cotidiano, seja no lazer ou no meio laboral. Todavia, tal funcionamento ocorre por meio da utilização de dados, exigindo do negócio maior segurança e, com a popularização do mecanismo, esse cuidado deixa de ser futuro para tornar-se atual.

Atenção no uso é indispensável para não correr riscos

Pensando no dia a dia, segundo pesquisa do Itaú Unibanco, o valor transacionado no cartão em ferramentas pagas utilizando essa tecnologia aumentou 322% no Brasil, enquanto os gastos expandiram 120%, em comparação ao mesmo período do ano anterior. A Geração Y, de 28 a 42 anos, é a principal consumidora, representando 52% de todos os custos. A Geração X, de 43 a 57 anos, vem em seguida, com 28% de participação. Os homens lideram, sendo responsáveis por 80% e com ticket médio de R$165.

No entanto, o uso requer uma gama alarmante de informações. Na coleta e análise, há uma diversidade de fontes, uso de elementos sensíveis, volume e complexidade exagerados, levando a maior vulnerabilidade a ataques, violações de privacidade e manipulação de algoritmos. Com isso, os impactos e consequências resultam em prejuízos financeiros, danos à reputação e riscos à defesa nacional.

Para destacar esse tipo de dor de cabeça, a mitigação de ameaças inclui, obrigatoriamente, uma governança assertiva, com implementação de políticas para proteção, assim como medidas robustas de TI, conscientização e treinamento. “Como um todo, precisamos compreender a fundo todas as chances e fraquezas para aproveitar ao máximo sem perigo. É preciso lembrar como as oportunidades disponibilizadas são de brilhar os olhos, por meio de respostas mais eficazes, precisas e rápidas”, pontua Tiago Sanches, head de vendas da Total IP.

As possibilidades e benefícios

O aprimoramento das capacidades humanas é um dos pontos de maior destaque, pois consegue fornecer maior produtividade com uma gestão efetiva de tempo, devido à agilidade para resolução de problemas. “Os chatbots de IA, por exemplo, conseguem auxiliar em diversos pontos da rotina de um escritório, pois conseguem atuar como assistentes virtuais. Logo, suas tarefas podem ir desde um suporte de demandas a, de fato, aliviar a carga de serviço dos agentes”, esclarece o especialista..

Um dos tópicos mais famosos se relaciona com a automatização de ações baseando-se em treinamentos anteriores e na coleta de conhecimento. Como fruto disso, as devolutivas são mais rápidas, reduzindo lacunas. “Ou seja, são muitas as vantagens de inserção e as entidades precisam se familiarizar com as potenciais advertências para se protegerem e crescerem o negócio de forma inovadora”, indica o gestor.

Parcerias de sucesso elevam os resultados

Para facilitar esse processo, antes de tudo é ideal se inteirar totalmente sobre a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). A legislação, promulgada em agosto de 2018, dispõe sobre o tratamento desses materiais, seja por pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado. O objetivo é assegurar os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade de cada um, mas também é uma resposta à crescente preocupação com o tema, principalmente tendo em vista as novas tecnologias.

O primeiro passo pode ser uma parceria efetiva com locais já alinhados e abordando a norma internamente, como a Total IP. “Como uma desenvolvedora de softwares para comunicação com o público, apresentamos soluções para marcas modernas e com o desejo de crescer em um mundo cada vez mais tech. Dessa forma, oferecemos um contato assertivo, seja por meio de voz, chat, redes sociais, robôs ou humanos, tudo 100% dentro da LGPD e seguindo todas as precauções para uma atenção segura”, esclarece Sanches.

No geral, como qualquer outro dispositivo em ação, a Inteligência Artificial apresenta uma série de tópicos a serem considerados positivamente ou não, o ideal é conhecer bem o seu funcionamento para não atrair surpresas indesejadas. “Utilizamos do recurso e mais de um serviços disposto, destacando o Omni Robô e Omni Chat. O sucesso é certo quando há uma parceria próspera em atividade e bom conhecimento do material utilizado”, finaliza o gestor.