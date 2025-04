Transferências inteligentes podem ajudar a difundir educação financeira entre os brasileiros

No último mês, o Banco Central anunciou mais uma funcionalidade significativa para o desenvolvimento do Open Finance no Brasil: as Transferências Inteligentes. Após três anos de trabalho na construção de infraestrutura e tecnologia do ecossistema, as transferências automáticas e programáveis entre contas do mesmo titular irão oferecer mais agilidade e praticidade para transações financeiras.

A novidade chega em um momento em que se faz cada vez mais necessária a gestão correta das finanças, uma vez que em dezembro de 2023, o endividamento atingiu 76,6% das famílias brasileiras, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Para o presidente da INIT (Associação dos Iniciadores de Transição de Pagamentos – ITPs), Gustavo Lino, as Transferências Inteligentes terão um grande impacto no sistema financeiro brasileiro sendo uma importante ferramenta para auxiliar a gestão financeira pessoal.

“Para quem não consegue economizar por falta de disciplina ou até mesmo de hábito, a alternativa de estabelecer limites e separar valores automaticamente, com intervalos diários, semanais ou mensais, pode ajudar o usuário a manter o controle do próprio dinheiro determinando a frequência e o montante das transferências automáticas entre contas”, explica.

Para que isso aconteça, é preciso autorizar o Iniciador a realizar as Transferências Inteligentes em seu nome, sendo redirecionado ao seu banco para a confirmação do consentimento. A autorização do usuário só precisa acontecer uma vez e pode ter prazo definido ou indeterminado.

Outro benefício prático que as Transferências Inteligentes podem trazer para a gestão das finanças é a criação de um “gatilho” em que toda vez que o usuário entrar no cheque especial, recursos de uma conta sejam transferidos automaticamente para outra para o saldo não ficar negativo e não haver incidência de juros. Segundo as Estatísticas Monetárias e de Crédito, do Banco Central, divulgadas em dezembro de 2023, a taxa média de juros cobrada para quem faz uso do cheque especial atingiu 126,6% ao ano.

“Sabemos que o processo de educar financeiramente vai muito além de apenas poupar, ainda assim o novo recurso é um importante passo para que as pessoas possam ter mais clareza das próprias movimentações financeiras, somando-se ao compartilhamento de dados do Open Finance, permitindo que o usuário gerencie suas contas de maneira inteligente e segura”, acredita Lino.