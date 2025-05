Estudo revela hábitos e tendências de consumo dos brasileiros: 76% preferem compras online

O comportamento do consumidor vem mudando ano após ano impulsionado por fatores geracionais, tecnológicos e socioeconômicos. A pesquisa CX Trends 2024, realizada pela Octadesk em parceria com o Opinion Box, revela insights importantes sobre as preferências e tendências de compra dos brasileiros, destacando o crescimento do e-commerce e a valorização da experiência omnichannel.

Rodrigo Ricco, Fundador e Diretor Geral da Octadesk, afirma que os consumidores mais jovens, que estão entrando no mercado de trabalho e ganhando maior poder de compra, apresentam preferências distintas em relação às gerações anteriores. “Mesmo os jovens que ainda não estão empregados influenciam significativamente as decisões de compra familiares, trazendo novos valores e preocupações para o processo de consumo”, destaca.

A pesquisa ainda revela que o consumidor brasileiro é híbrido, navegando entre lojas físicas e virtuais. 76% dos consumidores realizaram compras online em 2023, enquanto 67% optaram por lojas físicas no mesmo período. Além disso, 47% realizaram compras por meio de aplicativos. Para Rodrigo, essa diversidade de canais exige das empresas uma abordagem integrada para oferecer uma experiência de compra fluida e satisfatória em todos os pontos de contato.

Outro destaque ficou por conta das lojas online (68%) e os marketplaces (66%), que são os locais favoritos dos consumidores para realizar suas compras. A conveniência, a variedade de produtos e os preços competitivos são fatores-chave que atraem os consumidores para o ambiente digital. Além disso, com a expansão da tecnologia e a crescente conectividade, o e-commerce tem se consolidado como uma força dominante no mercado varejista brasileiro. A integração entre lojas físicas e virtuais, conhecida como estratégia omnichannel, é essencial para proporcionar uma experiência de compra integrada e sem fricções, atendendo às expectativas dos consumidores modernos.

“Os consumidores não buscam apenas transações comerciais, mas sim experiências de compra memoráveis. Atendimento personalizado, ambientes interativos e agradáveis nas lojas físicas e estratégias de marketing sensorial estão se tornando diferenciais competitivos. Programas de fidelidade e eventos exclusivos são outras táticas utilizadas para engajar e recompensar a lealdade dos clientes”, ressalta o executivo.

O estudo também aponta que a preocupação com o impacto ambiental das escolhas de consumo está em alta entre os brasileiros. Produtos sustentáveis, práticas éticas de produção e iniciativas de reciclagem são valorizados, refletindo uma mudança significativa nas prioridades dos consumidores. Outro fator essencial é a personalização. A demanda por produtos e serviços personalizados está crescendo. Utilizando tecnologias como big data e inteligência artificial, as empresas estão oferecendo recomendações personalizadas e produtos sob medida, adaptando-se às necessidades e preferências individuais dos clientes.

Ricco conta que as empresas do varejo brasileiro enfrentam o desafio de se adaptar rapidamente às mudanças no comportamento do consumidor e às novas demandas do mercado. “Compreender e antecipar essas tendências é importante para conquistar a lealdade dos clientes e garantir o sucesso a longo prazo em um ambiente altamente competitivo”, finaliza.