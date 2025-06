Inovações tecnológicas e as práticas ESG transformam a gestão de condomínios logísticos no Brasil

A Colliers, que fornece serviços profissionais diversificados e gestão de investimentos, está implementando uma série de inovações tecnológicas nos condomínios logísticos que administra com o objetivo de atender às novas demandas do setor. Entre as principais mudanças estão a adoção de práticas sustentáveis, a utilização da Internet das Coisas (IoT) e a incorporação de Inteligência Artificial (IA).

Para Paula Casarini, CEO da Colliers, a sustentabilidade continua sendo uma das prioridades da companhia. “Estamos aumentando a disponibilização de vagas para veículos elétricos e instalando carregadores nos condomínios. Além disso, adotamos a utilização de sensores inteligentes para monitorar as condições de temperatura e umidade nos galpões e iluminação acionada por movimento”, explica.

Outra inovação que Paula destaca é a aplicação de Inteligência Artificial na gestão dos empreendimentos. Ela explica que a Colliers implementou assistentes virtuais em recepções e sistemas de IA para apoiar a gestão de inventário, permitindo uma maior eficiência e precisão nas operações diárias.

Digitalização

A transformação digital alterou, de maneira significativa, o cotidiano de todo mundo e não seria diferente nas operações logísticas e de Supply Chain, redefinindo processos e impulsionando a eficiência operacional.

A digitalização na logística, que já é uma realidade, continuará a moldar o futuro desses segmentos nos próximos anos.

Se, de um lado, adotar tecnologias digitais no setor logístico traz diversos benefícios, por outro, acarreta uma série de desafios que precisam ser superados para que seja possível obter melhor aproveitamento delas. Não basta investir em tecnologia e integrar os sistemas. Há necessidade de treinamento de equipe, preocupações com segurança da informação, padronização, gerenciamento de mudanças, manutenção e atualização contínuas, além de estar em conformidade com regulamentações.

A digitalização também tem um impacto significativo na operação dos condomínios logísticos. “Automatizamos processos como a autorização de entrada de visitantes e caminhoneiros, o que agiliza o tempo de resposta e melhora a experiência do cliente. Além disso, utilizamos um sistema de QR code para a liberação de visitantes e desenvolvemos uma visualização dinâmica para o acompanhamento dos processos administrativos e financeiros em tempo real”, comenta a CEO da Colliers.

Para Paula, a adoção de soluções de IoT proporciona vários benefícios, incluindo o monitoramento em tempo real das condições ambientais e a visibilidade das mercadorias durante a operação. “Essas tecnologias ajudam na otimização do uso de recursos, resultando em economia de energia e custos operacionais,” acrescenta.

Outro exemplo recente implementado pela Colliers é a liberação automatizada de acesso por agendamento de placas. Neste caso, o motorista que precisa acessar o condomínio logístico insere seus dados em um link, que foi enviado previamente, e ao chegar na portaria, seu cadastro já está pré-liberado, reduzindo significativamente o tempo de entrada.

Práticas ESG

Ser um empreendimento certificado pelo LEED é super importante, mas já há algum tempo deixou de ser um diferencial competitivo. Para manter o empreendimento no topo dos mais líquidos e mais desejados pelos ocupantes, a gestão dos fundos e a gestão dos empreendimentos devem trabalhar juntas para o atingimento da performance ideal do índice ESG, alinhando cuidados de governança do fundo e da operação dos empreendimentos, estabelecendo ações sociais afirmativas e impactantes e mantendo práticas ambientais saudáveis.

Desafios e Futuro

Sobre os desafios enfrentados, Paula menciona a necessidade de equilibrar os investimentos em novas tecnologias, com cuidados ambientais, sociais e de governança, com melhoria da eficiência operacional e com o valor da taxa condominial e da locação num horizonte de curto a médio prazo.

Para a CEO da Colliers, o futuro dos condomínios logísticos será caracterizado por uma maior digitalização e automação. “Estamos nos preparando para um cenário onde a automação completa dos armazéns, a utilização de robôs e IA para tarefas operacionais, e o uso de Big Data para previsões de demanda serão essenciais para atender às exigências do mercado”, finaliza.