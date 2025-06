Parceria entre Bitso e Coincover eleva padrão de segurança para ativos digitais

Para fortalecer ainda mais a segurança de suas operações, a Bitso – provedora de serviços financeiros baseados em cripto – anuncia colaboração com a Coincover – empresa especializada em proteção de blockchain – visando reforçar a cobertura dos ativos digitais e das operações na plataforma.

A parceria estratégica protege as operações da Bitso contra situações de ameaças como pirataria e perda de acesso, integrando a infraestrutura de protocolos criptográficos da empresa com os serviços de segurança avançados da Coincover.

“O crescimento da Bitso nos últimos anos e a expansão de nossos serviços têm sido possíveis, pois sempre colocamos a segurança dos ativos digitais dos nossos clientes no centro de tudo que fazemos. A aliança com a Coincover reforça ainda mais o nosso compromisso de oferecer uma plataforma segura e confiável. Com essa colaboração, elevamos o nível de proteção, proporcionando aos usuários da Bitso a tranquilidade que merecem, e nos consolidamos como a plataforma de criptomoedas mais confiável da América Latina”, destacou Nano Rodríguez, Diretor de Alianças Estratégicas da Bitso.

A crescente popularidade dos provedores de infraestrutura de pagamento que utilizam tecnologia baseada em blockchain também tem aumentado a necessidade de fortalecer as medidas de segurança para prevenir atividades fraudulentas. No segundo trimestre de 2024, as perdas com criptomoedas chegaram a 572 milhões de dólares, mais do que o dobro dos 220 milhões de dólares registrados no mesmo período em 2023, segundo o relatório da Immunefi.

De acordo com o relatório desenvolvido pela Bitso no início do ano,há um setor que investe em criptomoedas com um foco de longo prazo, utilizando-as como uma ferramenta de poupança. Para a companhia, é fundamental oferecer a melhor segurança disponível no mercado para esse público.

Entre as vantagens dessa colaboração estão soluções que garantem rápida recuperação em caso de ameaças à custódia. Isso permite que a Bitso recupere rapidamente o acesso em caso de falhas operacionais ou tecnológicas. A engenharia de prevenção de riscos da Coincover monitora em tempo real as transações de saída para identificar e mitigar riscos de segurança, complementando as medidas de prevenção à fraude já implementadas pela empresa.

O suporte de empresas especializadas no ecossistema blockchain acrescenta uma camada de proteção às soluções disponíveis no mercado, fortalecendo a liderança da Bitso como uma empresa de serviços financeiros que prioriza a segurança, indo além dos requisitos regulatórios mínimos. Os serviços da Coincover vão aprimorar ainda mais a segurança dos ativos nas carteiras da Bitso, enquanto permitem que a companhia expanda sua atuação na América Latina e ofereça seus serviços à comunidade local.

“A proteção da blockchain não é apenas um diferencial para as empresas de criptomoedas, mas uma necessidade absoluta. A América Latina possui a maior preferência global por exchanges centralizadas entre os usuários de criptomoedas. Isso demonstra o grande crescimento da indústria na região, mas também sinaliza que esses negócios podem se tornar alvos de ataques e golpes. É essencial que as exchanges de criptomoedas garantam aos seus clientes a tranquilidade de saber que seus fundos estão protegidos dessas ameaças. Caso contrário, correm o risco de dar vantagem aos concorrentes. Essa parceria com a Bitso fornecerá a seus clientes o mais alto padrão de proteção de ativos, marcando um avanço importante em nossa missão de gerar mais confiança e segurança para as criptomoedas”, comenta Digby Try, Vice-Presidente Sênior da Coincover.