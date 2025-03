Grupo Elsys investe na dtLabs para acelerar o desenvolvimento de Inteligência Artificial no Brasil

O Grupo Elsys, grupo brasileiro de tecnologia com 35 anos de história, anuncia um investimento estratégico na dtLabs, startup especializada em desenvolvimento de tecnologia de ponta para soluções de Inteligência Artificial, marcando um passo significativo na aceleração do desenvolvimento de IA no Brasil. Trata-se do primeiro aporte da Elsys em uma empresa de software com a aquisição de participação relevante na dtLabs. O valor do investimento não é revelado, mas a parceria tem duas importantes características que, de acordo com as partes, é a chave do sucesso: a dtLabs continuará atuando de maneira independente, com o apoio do Grupo Elsys, enquanto a intenção de médio prazo é estreitar ainda mais a parceria, já que a Elsys tem o interesse de aumentar seu investimento na empresa nos próximos anos.

Com o apoio da Ace Advisors, boutique de M&A, esta parceria une a expertise da Elsys e forte presença no mercado nacional com o know-how da dtLabs em desenvolvimento de software para implementação de soluções em Inteligência Artificial. A parceria estratégica promete impulsionar inovações em setores como agronegócio, varejo, segurança, logística, cidades inteligentes, indústrias e mineração, entre outros.

Otávio Pimentel, Partner da Ace Advisors, que assessorou a transação, pontua: “Este investimento demonstra o potencial do ecossistema de inovação brasileiro. A combinação da Elsys e da dtLabs cria uma powerhouse tecnológica capaz de competir globalmente no mercado de IA.”

A dtLabs foi criada quando os fundadores Ricardo Achilles e Brenno Caldato realizavam pesquisas no Laboratório de Robótica e Visão Computacional (LRVC) ainda na graduação, na Universidade Estadual Paulista (UNESP), no campus de Bauru. Juntas, as empresas devem focar no desenvolvimento de novas soluções em visão computacional, processamento vídeo-analítico e edge computing, resultando em novos produtos.

Ricardo Achilles, Cofundador da dtLabs, comenta: “A parceria com a Elsys nos permitirá escalar nossas soluções customizadas de IA mantendo nossa independência operacional e expandindo nossa presença em território nacional. Para nós, enquanto empresa de software, faz bastante sentido ter esse tipo de investimento de uma empresa de tecnologia brasileira, com forte atuação nacional.”

No Brasil, a empresa já tem em seu portfólio algumas grandes empresas, mas 90% de seus clientes são internacionais, o que também foi um fator para a decisão da Elsys: “Este investimento na dtLabs é um marco em nossa estratégia de crescimento em soluções para o mercado corporativo no Brasil e que impulsiona também nossa internacionalização. Estamos comprometidos em posicionar o Brasil como um protagonista global no desenvolvimento de IA oferecendo soluções integradas de hardware e software para desafios complexos em diversos setores”, comenta Damian Zisman, CEO do Grupo Elsys.