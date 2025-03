Com apoio da Brasoftware, BLIP aumenta segurança e controle de seus recursos de Nuvem Microsoft 

Considerada uma das empresas pioneiras em soluções de comunicação e relacionamento de vendas para negócios no Brasil, a BLIP, fundada em 1999, oferece plataforma e serviços voltados a segmentos que precisam otimizar comunicação, atendimento e vendas nos canais e Apps mais populares de mensageria para seus clientes. Com seu crescimento e constante evolução de suas ferramentas e soluções a BLIP mantém constante preocupação com a governança e controle de seus recursos.

Para gerir cada vez melhor seus perfis que utilizam a nuvem Microsoft, a BLIP contou com o apoio da Brasoftware na execução de consultoria completa para melhores práticas de permissionamento no seu ambiente, com o intuito de aumentar a segurança e controle dos ambientes e recursos da Nuvem Azure por meio do conceito de Role Based Acess Control (Controle de Acesso Baseado em Funções – RBAC).

O Azure RBAC é um sistema que fornece gerenciamento de acesso detalhado de recursos do Azure, permitindo separar as tarefas dentro da sua equipe para possibilitar somente a quantidade de acesso de que os usuários precisam para realizar seu trabalho.

Marcos Oliveira, Analista de Segurança da Informação da BLIP, lembra que a revisão do processo de concessão de acessos que foi implementado durante o projeto, e contribuiu diretamente para auditoria anual da ISO 27001. “Conseguimos permanecer em conformidade com os controles da auditoria da ISO uma vez que os produtos da Blip estão em Nuvem e são auditados anualmente”, afirma.

Com o projeto, a BLIP passou a contar com benefícios como:

Visão completa de quais times acessam quais recursos por todo ambiente;

Ambiente com as melhores práticas do controle de acesso baseado em funções;

Melhoria no entendimento de cada perfil e níveis de acesso implementados para os gestores da BLIP.

Aumento considerável no controle e segurança no uso de recursos do ambiente.

Para Vitor Vogel, Executivo de Serviços da Brasoftware, o planejamento realizado em conjunto teve papel fundamental para que os recursos pudessem continuar a serem acessados mesmo durante a adequação de permissionamentos. “Com o nosso projeto, a BLIP pode usufruir de melhorias como redução na quantidade de usuários que tem acesso a recursos críticos diminuindo questões de segurança e financeiras, além de facilidade no gerenciamento centralizado de recursos, diminuindo o tempo gasto com concessão e controle de permissionamentos”, explica.

Marcos Oliveira salienta que a Brasoftware conseguiu implementar o projeto de forma bem eficiente no ambiente da BLIP, com uma considerável diminuição da abertura de chamados relacionados à concessão de acesso aos recursos de nuvem, uma vez que, com o projeto, a concessão de acessos passou a ser realizada já no processo de admissão de novos colaboradores de forma automática, conforme a área do novo colaborador. “Tivemos um ganho positivo na experiência do colaborador, que ingressa em sua área já com as permissões concedidas, bem como no Bloqueio de acessos de colaboradores desligados, que perdem todas as permissões dentro do ambiente de forma instantânea”, diz Oliveira.

Entre alguns números do projeto, podemos destacar que foram avaliados quase 1000 perfis de acesso a recursos (cada perfil com dezenas de usuários), de mais de 100 gestores e áreas da BLIP. Como resultado da implementação, mais de 200 perfis que não necessitavam ou herdaram privilégios de acesso foram removidos, como RH, Marketing, Vendas, entre outros. “Isso facilitou muito o controle e gerenciamento do acesso aos recursos de nuvem”, complementa Marcos Oliveira.

Atualmente, a BLIP segue contando com o apoio da Brasoftware em projetos voltados para o aumento constante da maturidade de segurança de seus recursos e ambientes.