Mesma tecnologia do óculos de realidade aumentada da Apple revoluciona o varejo no Brasil

O óculos de realidade aumentada da Apple, o Apple Vision Pro, que combina o mundo real com digital criando experiências imersivas e interativas, é a grande aposta da empresa para 2025, quando uma nova versão será lançada. E essa mesma tecnologia de Realidade Aumentada (RA) usada no gadget da bigtech, agora, é aplicada em outras soluções revolucionando diversos mercados e tornando processos mais eficientes, inovadores e personalizados.

Esse é o propósito da nova ferramenta da Moki, empresa especializada em soluções SaaS (Software como Serviço), e que acaba de lançar no Brasil o Moki Smart Scan. A tecnologia, que faz o usuário do Apple Vision Pro viajar e interagir em uma outra realidade, é a mesma que, agora, vai ajudar empresários a não enfrentarem um problema comum em seu mercado ou loja, e que também afeta o consumidor final: a divergência de preço de produtos na gôndola e no caixa. Isso será possível por meio do app da Moki, que pode ser instalado no smartphone dos colaboradores da empresa, reduzindo significativamente os erros e otimizando processos como verificação de estoque, reabastecimento de gôndolas e auditorias de mercadorias.

O CEO da Moki, Guilherme Werneck, explica sobre a revolução que a RA causa no varejo e logística: “Setores que tradicionalmente usam métodos manuais e que demandam grande esforço humano estão dando um passo importante para a revolução digital por meio da realidade aumentada. A tecnologia não apenas melhora a eficiência, mas também transforma a maneira como as empresas operam, oferecendo novas possibilidades de automação e monitoramento que eram impossíveis há poucos anos.”

A capacidade da realidade aumentada, incorporada à inteligência artificial, de sobrepor informações digitais ao mundo físico pelo app, cria uma interface intuitiva, permitindo que funcionários e empresários interajam com dados e objetos em tempo real. Com isso, coletores de código de barras vão se tornando obsoletos e substituídos por smartphones. Além de simplificar o trabalho diário, a tecnologia facilita o acesso à informação dentro das empresas ao utilizar um dispositivo com o qual as pessoas já estão familiarizadas: o celular. Facilitando, assim, a digitalização completa de processos operacionais. O app também gera dados que podem ser analisados para otimizar ainda mais as operações.

Na logística, por exemplo, o Moki Smart Scan revoluciona a forma como as mercadorias são gerenciadas. É possível escanear paletes inteiros, rastrear itens, identificar eventuais divergências e garantir que as mercadorias estão sendo enviadas para os destinos corretos. Isso significa uma maior assertividade, além da diminuição perdas e extravios, evitando prejuízos para as empresas com erros na entrega e, consequentemente, melhorando a experiência do consumidor final, fazendo com que a mercadoria chegue de forma correta.

“O futuro dos negócios é digital e essa integração transforma setores que precisam, cada vez mais, de precisão e agilidade. O uso da tecnologia não apenas elimina as ineficiências, mas também abre novas oportunidades para empresas de todos os tamanhos”, conclui Guilherme Werneck.