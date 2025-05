Velds traz novo modelo de negócios para o mercado ISP

Após mais de dois anos de pesquisas e a criação de um portfólio com mais de 50 produtos em 7 categorias, nasceu Velds, nova marca brasileira que vem para explorar o amplo mercado da “internet das coisas” (IoT) para ambientes inteligentes. O segmento constitui uma gigante lacuna no Brasil, onde 91,5% dos domicílios têm internet, porém só 14,3% possuem algum tipo de dispositivo inteligente, como câmeras, lâmpadas, ar-condicionado, entre outros (Pnad/TIC – IBGE).

Nos mercados mais maduros, casas e escritórios estão se tornando cada vez mais inteligentes e a tecnologia vem ganhando espaço. Tudo para proporcionar conforto, praticidade, lazer e segurança. As soluções Velds, com tecnologia de última geração, contemplam adaptadores, interruptores, minicontroladores, lâmpadas inteligentes, monitoramento, controle de acesso, linha pet, home care e automação, tudo acionado através de aplicativo, por comando do celular, à distância ou por voz. Inclui, até uma claraboia que simula o céu azul e a luz solar e um alimentador de pássaros com câmera capaz de identificar 1.000 espécies, que envia as fotos para o celular já informando qual ave está visitando a sua casa.

Marca originária da FiberX, que conhece profundamente o canal ISP, a Velds tem no seu modelo de negócio o provedor como o canal focado na comercialização da marca no mercado no Brasil. “Fomos um provedor na nossa origem e sabemos bem os desafios para aumentar o faturamento, enfrentando a competição acirrada de serviços e preços da banda larga. Acreditamos que a Velds trará uma alternativa inteligente e próspera para esse mercado nos próximos anos”, destaca Ivandro Tochetto, CEO da FiberX. Além da comercialização de equipamentos, outra novidade é o programa exclusivo para o ISP, com todos os benefícios e suporte necessários para o sucesso dos negócios.