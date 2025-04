realme comemora forte começo em 2022 com estreia no segmento premium e foco em público jovem

Desde que passou a considerar os jovens como seu principal público-alvo, a realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, vem testemunhando o rápido aumento nas vendas de aparelhos da GT Series, que cresceu 550% globalmente em comparação ao mesmo período de 2021. Como consequência, a linha de flagships ultrapassou o total de 5 milhões em volume de vendas.

GT 2 Series e GT Neo Series desempenham protagonismo no expressivo crescimento da marca

A linha GT 2 Series foi lançada globalmente durante a MWC 2022 e atraiu grande atenção da mídia e dos aficionados por tecnologia: mais de 16.000 fãs se alinharam em filas no exterior das lojas pop-up da marca em seis diferentes países da Europa para ter acesso aos aparelhos e comprá-los em primeira mão. Os smartphones são equipados com tecnologias arrojadas e se destacam por oferecer aos usuários uma experiência móvel premium. O realme GT 2 Series é o smartphone flagship mais premium de todos os tempos, apresentando componentes como o Snapdragon 8 Gen 1, processador mais recente e mais rápido da Qualcomm, a primeira tela AMOLED 2K e o primeiro design em biopolímero do mundo. O produto não é apenas um item obrigatório para os fãs de tecnologia, mas também foi reconhecido por especialistas como Digital Trends, XDA, WIRED e Android Authority, além de ter sido premiado na categoria “Best of MWC” pela mídia especializada.

O forte crescimento também é impulsionado pela chegada da GT NEO Series, especialmente com o recém-lançado modelo realme GT NEO 3. Este dispositivo possui o carregamento mais rápido do mundo, com tecnologia UltraDart de 150W acoplada à CPU MediaTek Dimensity 8100, que melhora o desempenho e economiza energia. Outros destaques são a câmera tripla de alta qualidade, a tela suave de 120Hz e o design arrojado. O novo smartphone prova que conquistou lugar cativo entre os jovens e amantes de jogos com um resultado impressionante no varejo, ultrapassando 100.000 unidades vendidas em menos de 10 horas no primeiro dia de lançamento na China.

Novos resultados na Europa e na China

Tamanha conquista também pode ser atribuída ao sucesso da realme nos mercados europeu e chinês. As vendas da GT Series aumentaram mais de 90 vezes na Europa e atingiram um crescimento de 474% na China. Esses números positivos mostram a viabilidade e o sucesso da estratégia ‘Go Premium’ da marca, com foco nas oportunidades disponíveis na China e na Europa.

No que diz respeito ao futuro, a realme pretende continuar produzindo aparelhos premium de última geração, que aliam inovações tecnológicas e aspectos da cultura moderna, para satisfazer as necessidades de jovens em todo o mundo. Com o apoio irrestrito da comunidade de fãs, será sempre possível aplicar os valores da marca na construção de uma nova indústria de tecnologia.