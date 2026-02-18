A “IA” vai roubar a função do corretor de imóveis?

O Brasil lidera o uso de IA entre profissionais, com nível de adoção acima da média global. O levantamento é da consultoria internacional PwC, realizado em 48 países, e indica que 71% dos profissionais brasileiros utilizaram ao menos uma ferramenta de inteligência artificial nos últimos 12 meses, percentual superior à média mundial, de 54%.

“A tecnologia tem sido usada no mercado imobiliário e pode assumir tarefas burocráticas e liberar o profissional para a análise estratégica de dados e relacionamento direto, porém, é importante entender as inúmeras ferramentas e saber utilizar as mais adequadas ao seu público”, afirma Diogo Martins, CEO do Instituto Brasileiro de Educação Profissional (IBREP), escola referência na capacitação de corretores de imóveis no Brasil. Para Martins, a eficiência técnica gerada pela IA é um pré-requisito de competitividade, mas a decisão final de compra de um imóvel é gerada pelo conhecimento do corretor”, explica.

Segundo o executivo do IBREP, a ampliação do uso da inteligência artificial no setor reforça uma mudança no perfil do profissional. Para eles, o corretor do futuro não disputa espaço com a tecnologia, mas passa a utilizá-la de forma estratégica. “A inteligência artificial assume tarefas operacionais e libera tempo para o que realmente importa. O corretor trabalha, muitas vezes, com o maior sonho da vida de uma pessoa, que é a conquista da casa própria, e dificilmente alguém vai confiar essa decisão a uma máquina. O cliente busca confiança, clareza, segurança e quer saber quem está por trás daquela negociação. A IA não substitui essa relação humana, mas pode ajudar o profissional a ser mais preparado, mais eficiente e mais estratégico”, afirma.

Guia gratuito orienta uso prático da IA na rotina do corretor

Diante da aceleração do uso de inteligência artificial no mercado imobiliário, o IBREP lançou recentemente um guia gratuito voltado a corretores de imóveis, com foco na aplicação prática da tecnologia no dia a dia da profissão. O material reúne orientações para integrar ferramentas de IA às rotinas de trabalho, com exemplos de uso na criação de roteiros automatizados para vídeos, estratégias de produção audiovisual, conteúdos para redes sociais, descrições de imóveis e campanhas de e-mail marketing. O guia também apresenta recomendações para otimizar a organização de visitas, e leva em conta fatores como trânsito e horários mais eficientes, além de técnicas para a criação de anúncios que ampliem a visibilidade dos imóveis em plataformas digitais.

A IA traz ganhos claros de produtividade, ajuda a organizar informações, otimiza processos burocráticos e apoia a criação de conteúdo e estratégias de comunicação. Isso permite que o corretor dedique mais tempo ao que realmente gera valor: o relacionamento, a leitura do perfil do cliente e a negociação. O cliente quer confiança, clareza e segurança. Ele quer saber quem está do outro lado da negociação. É nesse ponto que o corretor continua sendo essencial”, finaliza Martins.