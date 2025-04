IA revela como marcas podem conquistar o público e aumentar as vendas no TikTok

Um estudo realizado pelo TikTok e a Vidmob, plataforma de IA líder global em desempenho criativo, que usa análise de dados para impulsionar os resultados de marketing de grandes marcas, identificou os principais elementos visuais e criativos, como pessoas reais, conexão direta e integração de marca, que impulsionam o sucesso das campanhas de marcas. Mais especificamente, a pesquisa identifica os elementos visuais e criativos que impulsionam significativamente o engajamento e a intenção de compra nos primeiros seis segundos de um anúncio do TikTok.

Utilizando análises de dados alimentadas por Inteligência Artificial, a Vidmob analisou 1.678 anúncios e 7,3 bilhões de impressões em vídeos postados e patrocinados por marcas no TikTok, entre janeiro e outubro de 2023.

O TikTok, uma das principais redes sociais do momento e que conta com uma base de 82,2 milhões de usuários no Brasil, ainda apresenta desafios em termos de compreensão efetiva da publicidade digital. Para o Head Latam da Vidmob, Miguel Caeiro, o estudo pode facilitar o entendimento das nuances publicitárias presentes na plataforma.

“Este estudo representa um avanço significativo na compreensão das nuances da publicidade eficaz na plataforma, capacitando os profissionais de marketing a tomar decisões informadas e obter resultados impactantes nas campanhas. No cenário publicitário em constante evolução de hoje, entender o que impulsiona o engajamento no TikTok é fundamental para os profissionais de marketing que buscam maximizar seu ROI”, afirma Caeiro.

O estudo da Vidmob e do TikTok apresenta as principais descobertas para impulsionar resultados na divulgação de campanhas na rede. Confira abaixo:

Pessoas reais impulsionam o engajamento: anúncios com pessoas comuns superaram aqueles com celebridades em 1,7 vezes. Os anúncios com personalidades famosas tiveram queda de 13% na taxa de visualização nos primeiros seis segundos (6sVTR).

Os dados mostram que uma marca tinha 20% mais chances de ser vista como atendendo às necessidades dos usuários quando apresentava uma pessoa comum ou um creator relacionável nos primeiros segundos do anúncio. Quando o público acredita que o criador de conteúdo usa o produto que está anunciando, o vídeo tem uma vez e meia mais chance de engajar na rede.

Conexão pessoal direta amplifica o impacto: os vídeos nos quais as pessoas interagiam diretamente com a câmera tiveram aumento de 14% na taxa de visualização de dois segundos (2sVTR) e um aumento de 50% no poder de engajamento do anúncio.

Outro dado importante é que os anúncios filmados ao ar livre tiveram uma diminuição de 26% na taxa de visualização de seis segundos (6sVT), em comparação com a média da plataforma.

Integração de marca é importante: os vídeos que mostram o produto/serviço tiveram aumento de 17% na taxa de visualização de seis segundos (6sVTR). Incorporar a marca/empresa na história e destacá-la como sendo a “heroína” da mensagem aumentou o poder de engajamento em 1,5 vezes. Já as marcas destacadas como protagonistas nos vídeos aumentaram o interesse do público em 32% e a intenção de compra em 20%.

Além disso, o estudo indicou que apresentar o logotipo da marca no início do vídeo resultou em queda na taxa de visualização de seis segundos (6sVTR) em 14%.

“O TikTok emergiu como uma plataforma dinâmica para contar histórias criativas, exigindo uma abordagem fresca das marcas que buscam capturar a atenção do público”, afirma Caeiro. “Ao aproveitar o poder das pessoas reais e narrativas envolventes, as marcas podem estabelecer conexões genuínas com o público e promover um engajamento significativo.”