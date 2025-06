Inteligência Artificial auxilia Customer Experience e Marketing das empresas

Recentemente, o estudo CX Trends 2024, da Zendesk, apontou que 70% dos líderes de Customer Experience têm reimaginado a jornada dos seus clientes por meio de ferramentas de IA Generativa. Por outro lado, um levantamento da Morning Consult aponta que, no Brasil, 41% das empresas fazem uso da Inteligência Artificial, sendo que 30% aproveitam suas vantagens especificamente nos setores de marketing e vendas.

De acordo com Igor Castroviejo, diretor comercial da 1datapipe, plataforma de consumer insights baseada em Inteligência Artificial, a tecnologia tem sido reconhecida graças à sua capacidade de gerar dados diferenciados que acabam sendo muito valiosos para as estratégias das companhias. “Nos dias de hoje, potenciais consumidores deixam diversos rastros digitais que podem dar ótimas dicas de seus gostos e, assim, possibilitar uma abordagem mais direcionada e personalizada”.

Para exemplificar, o profissional aponta que já existem no mercado soluções de Inteligência Artificial que, integradas com dados de telecomunicação de dispositivos móveis, fornecem às empresas insights interessantíssimos que apontam o estilo de vida e até o comportamento dos consumidores. “Com essas informações, os tomadores de decisão de um grande player de e-commerce, por exemplo, conseguem ver o padrão de compras do usuário, sua localidade favorita, média de gastos e até mesmo quais setores mais o interessam. Assim, é possível pensar em ofertas que mais tenham a ver com a realidade daquela pessoa, obtendo mais sucesso no final”, explica.

Isso vai de encontro com o que apontou uma recente pesquisa da McKinsey, que mostra que as empresas que se utilizam de informações estratégicas sobre seus clientes superam seus concorrentes em 85% no crescimento das vendas e mais 25% na margem bruta. “Esse fenômeno acontece porque, com esses dados, as organizações conseguem entender seu consumidor com muita profundidade, antecipando necessidades, melhorando a comunicação e aumentando a sua satisfação, já que um outro estudo da mesma entidade aponta que 71% dos usuários esperam interações personalizadas com suas marcas favoritas”, acrescenta Igor.

Dessa maneira, além de uma jornada primorosa do cliente dentro das plataformas, a Inteligência Artificial melhora as iniciativas de marketing, tornando-as mais eficazes. Uma pesquisa da Gartner mostra que o uso de IA por profissionais do setor vai subir de 10% a 40% até 2026. “A tecnologia consegue avaliar um conjunto gigantesco de dados. Com isso, as empresas conseguem adaptar sua experiência online com base em tendências de uso de aplicativos de seus usuários, assim como direcionar melhor suas comunicações e campanhas já pensando no perfil exato do cliente, evitando o envio de notificações consideradas indesejadas”.