ERP: 4 tendências do mercado de softwares para o 2º semestre

O mercado de ERP (Enterprise Resource Planning ou sistema de gestão integrado, em português) cresceu muito nos últimos anos – 90% das médias e grandes empresas no Brasil já usam algum tipo de ERP, segundo pesquisa da FGV. Em um mercado dinâmico, novas tecnologias surgem a cada ano para aprimorar essa solução e oferecer uma experiência de gestão cada vez mais completa para as empresas. Entre as tendências para o setor, estão o avanço da IA, automação robótica de processos e personalização da ferramenta.

As melhorias são necessárias para a tecnologia que se tornou essencial para o crescimento das organizações. O segmento de software de gestão tende a se consolidar ainda mais nos próximos anos. A pesquisa “Panorama Mercado Software 2024”, aponta que 33,3% das organizações pretendem adquirir ou trocar seus sistemas nos próximos dois anos.

“Nos últimos anos, o mercado de ERP passou por uma transformação significativa. A migração para a nuvem foi uma das mudanças mais marcantes e proporcionou maior flexibilidade e redução de custos para as empresas. Vimos, ainda, um foco maior em soluções acessíveis para pequenas e médias empresas, democratizando o acesso aos ERPs”, explica Leandro Berchielli, Head de Transformação Digital da SIS Innov & Tech, empresa de inteligência tecnológica em inovação e transformação digital.

A seguir, o especialista comenta tendências que o mercado deve ver se consolidar neste segundo semestre:

1 – Personalização: A personalização dos sistemas ERP é uma tendência crescente à medida que as empresas buscam soluções que se adaptem às suas necessidades. Em vez de utilizar sistemas genéricos, as organizações estão optando por plataformas que permitem personalizações detalhadas, desde a interface do usuário até fluxos de trabalho específicos. Isso não apenas melhora a eficiência operacional, mas também aumenta a satisfação do usuário.

“Nos próximos meses, veremos grandes avanços para os sistemas ERP. A adoção de IA e aprendizado de máquina continuará crescendo, otimizando cadeias de suprimentos e automatizando tarefas. Veremos ERPs mais modulares e personalizáveis, permitindo que empresas escolham apenas os módulos que necessitam, aumentando a eficiência e reduzindo custos”, adianta Berchielli.

2 – Avanço da IA e outras tecnologias: A integração com tecnologias emergentes, como IA, aprendizado de máquina, IoT e big data, trouxe novas capacidades analíticas e automação de processos, tornando a gestão empresarial mais eficiente. “A melhoria na experiência do usuário, com interfaces mais intuitivas, aumentou a adoção desses sistemas. A mobilidade também ganha destaque, permitindo acesso remoto a informações e tarefas”, completa Berchielli.

Além disso, as capacidades de análises preditiva e prescritiva dos ERPs ajudarão as empresas a antecipar problemas e tomar decisões informadas. A geração de insights por meio da IA será uma realidade acessível a todos.

3 – Automação robótica de processos (RPA): A automação robótica de processos (RPA) está se tornando um componente essencial dos sistemas ERP modernos. De acordo com o Head de transformação digital, o RPA será amplamente adotado, automatizando tarefas repetitivas e liberando recursos humanos para atividades mais estratégicas. A hiperautomação, combinando várias tecnologias avançadas, criará processos empresariais altamente automatizados e inteligentes, garantindo que todos os dados e processos estejam sempre integrados, íntegros e atualizados.

“O RPA também pode ser utilizado para integrar diferentes sistemas e plataformas, facilitando a transferência de dados e a colaboração entre departamentos”, explica o especialista da SIS Innov & Tech.

4 – Segurança e conformidade: A segurança e a conformidade continuam a ser uma prioridade para as empresas que utilizam sistemas ERP. Esse tema ganhará ainda mais foco, segundo o especialista, com recursos mais robustos de proteção contra ameaças cibernéticas. “O modelo ERP como Serviço (ERPaaS) se tornará mais popular, oferecendo flexibilidade e custo-benefício. A integração com blockchain começará a ser explorada, trazendo mais transparência e segurança nas transações”, complementa.