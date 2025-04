Utilizar o celular enquanto carrega é perigoso?

Usar o celular enquanto está sendo carregado se tornou uma prática comum para muitas pessoas, principalmente para quem trabalha conectado o tempo todo ou aqueles que não vivem sem as redes sociais. Embora os riscos sejam baixos, é importante estar ciente que podem acontecer graves eventos com a prática.

Segundo Clauber André Ferasso, professor e coordenador dos cursos de engenharia elétrica e engenharia de computação do Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG, instituição pertencente a Cruzeiro do Sul Educacional, um dos principais riscos é o superaquecimento do aparelho. “Quando o celular está carregando e utilizamos os recursos ou aplicativos, há uma demanda maior de processamento e consequentemente, um consumo maior de energia. Isso acarreta num aumento de temperatura dos circuitos – efeito Joule, podendo ocorrer um superaquecimento ou acarretar um curto-circuito e queima de componentes do aparelho, consequentemente causando danos físicos ao usuário”, explica.

Por conta da demanda de celulares compactos e com uma maior duração de bateria, atualmente, a maior parte dos dispositivos contam com baterias de alta densidade de energia. No entanto, esse tipo de sistema exige um cuidado maior. “A maioria dos celulares tem baterias de íon-lítio, que reagem com o oxigênio da atmosfera, causando intensa combustão e até mesmo explosão. Por isso, nunca devemos colocar o celular debaixo do travesseiro, por exemplo, quando estiver sendo carregado ou situações que “abafam” o aparelho, ressalta o professor Clauber André Ferasso.

Outro fator a ser considerado é o risco de choque elétrico, principalmente em períodos chuvosos. Se o telefone estiver sendo manuseado e houver um curto repentino, existe a possibilidade de receber uma descarga elétrica.

Clauber, docente da FSG finaliza pontuando alguns cuidados extras para evitar qualquer tipo de acidentes ou danos: