Vendas de Natal: como a IA pode ampliar resultados e evitar prejuízos nos marketplaces

Depois de uma Black Friday aquecida, o varejo entra no período mais competitivo e promissor do ano. O Natal segue como um dos motores do e-commerce, responsável por impulsionar as vendas do último trimestre. Segundo dados da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom), o setor deve movimentar R$ 26,82 bilhões na temporada, um crescimento de 14,95% em relação a 2024.

O avanço, no entanto, vem acompanhado de desafios. Para muitos lojistas que atuam em marketplaces, a alta demanda expõe fragilidades operacionais, falhas de previsão e gargalos que podem transformar o pico de consumo em prejuízo.

Para Rodrigo Garcia, diretor-executivo da Petina Soluções Digitais — startup especializada em gestão de vendas via marketplaces —, o período natalino funciona como um “termômetro” da maturidade operacional. “É fundamental estar pronto para o aumento no volume de acessos, logística e atendimento eficientes, ou se corre o risco de transformar o melhor período do ano em ‘tiro no pé’. Com consumidores mais exigentes e concorrência intensa, é preciso evitar erros operacionais e estratégicos, e hoje a IA se tornou uma aliada poderosa para otimizar cada etapa da operação”, avalia.

A seguir, Garcia detalha os cinco erros que mais comprometem resultados no Natal e como a inteligência artificial ajuda a preveni-los:

1. Falhas na preparação de estoque: A má previsão de demanda continua entre os erros mais graves. Estoques insuficientes, atrasos ou rupturas prejudicam a experiência de compra e derrubam indicadores de reputação.

“Sistemas de previsão de demanda baseados em IA analisam histórico de vendas, sazonalidade, tendências de mercado e até movimentações de concorrentes para gerar projeções muito mais precisas. A IA também identifica rupturas de estoque iminentes e sugere ajustes automáticos com fornecedores”, explica Garcia.

“Se planejar o estoque meses antes sempre foi essencial, hoje a IA permite prever picos de demanda com muito mais assertividade”, complementa.

2. Anúncios fracos e pouco otimizados: Imagens ruins, descrições incompletas e títulos genéricos reduzem a conversão e prejudicam o posicionamento nos algoritmos dos marketplaces.

Ferramentas de IA já otimizam títulos, identificam palavras-chave estratégicas, fazem revisão semântica e avaliam a qualidade das imagens, sugerindo ajustes e testes.

“Os marketplaces funcionam como buscadores. Anúncios completos e atrativos agora facilmente aprimorados pela IA, aumentam significativamente a visibilidade”, destaca Garcia.

3. Atendimento lento e comunicação pouco personalizada: Com o aumento da demanda, falhas no atendimento rapidamente se tornam reclamações públicas.

Chatbots com IA e CRMs inteligentes conseguem interpretar dúvidas, priorizar interações, responder com contexto e personalizar mensagens com base no comportamento de cada consumidor. Além disso, modelos preditivos detectam riscos de insatisfação e acionam alertas internos.

“Em datas de alto volume, atender rápido faz toda a diferença. A IA mantém a proximidade com o cliente sem comprometer a eficiência”, afirma.

4. Descuido com o pós-venda: Ignorar o acompanhamento após a compra compromete a fidelização e reduz o ciclo de recompra.

Com IA, é possível automatizar notificações, monitorar entregas, antecipar problemas e personalizar ofertas de retorno. A análise de sentimento em avaliações também permite identificar padrões de insatisfação e corrigi-los rapidamente.

“O pós-venda é o berço da fidelização, e a IA permite que isso aconteça de forma escalável e inteligente”, diz Garcia.

5. Erros que levam ao cancelamento de pedidos: Cancelamentos gerados por falhas internas, inconsistências de dados, suspeitas de fraude ou problemas logísticos afetam diretamente faturamento e reputação.

Ferramentas antifraude com IA validam identidades em segundos. Já sistemas internos inteligentes monitoram gargalos que podem comprometer a entrega e recomendam ações preventivas para evitar perdas.

“Cada pedido cancelado afeta o faturamento e reputação. A IA ajuda a minimizar erros internos e evita que vendas sejam perdidas à toa”, explica Garcia.

Com a chegada do Natal, a combinação de estratégia, precisão operacional e tecnologia pode determinar quem converte mais — e quem fica para trás. “Em um cenário em que cada clique conta, a atenção aos detalhes, agora potencializada pela Inteligência Artificial, é o que diferencia um carrinho abandonado de uma venda de sucesso. Quem se prepara com antecedência e usa as ferramentas certas colhe os melhores resultados”, conclui.