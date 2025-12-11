Skeelo amplia acervo com premiados, thrillers irresistíveis e fenômenos do BookTok

O Skeelo, uma das maiores plataformas de ebooks e audiobooks do país, encerra o ano reforçando sua missão de democratizar o acesso à leitura com um catálogo ainda mais robusto, diverso e conectado às tendências culturais. A atualização mais recente reúne desde vencedores do Prêmio Jabuti até best-sellers do BookTok e a crescente onda de literatura asiática que vem conquistando leitores no mundo todo.

Entre os destaques nacionais, o aclamado O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório — obra que marcou a literatura contemporânea com sua reflexão profunda sobre identidade, racismo e vínculos familiares — chega ao lado da escrita sensível e visceral de Aline Bei em Pequena Coreografia do Adeus. Juntos, os títulos reforçam o compromisso do Skeelo com autores brasileiros que moldam o cenário literário atual.

Seguindo o movimento global da “healing fiction” asiática, entram para o acervo livros que se tornaram queridinhos do público: A Inconveniente Loja de Conveniência (Kim Ho-yeon), O Gato que Amava Livros (Sosuke Natsukawa) e o fenômeno sul-coreano Queria Morrer, Mas no Céu (Ainda) Não Tem Tteokbokki (Baek Sehee), conhecido por seu relato íntimo sobre saúde mental.

Para Rafael Lunes, cofundador e VP de Comunicação e Assuntos Corporativos do Skeelo, a expansão vai muito além de novos títulos:

“Nosso objetivo é derrubar barreiras e tornar a leitura parte natural da rotina. Trazer best-sellers e obras premiadas para a palma da mão, seja em áudio ou texto, é a nossa forma de garantir que a cultura esteja acessível no trajeto, no descanso ou em qualquer brecha do dia.”

Um acervo para todos os gostos — e todos os moods

O novo pacote de conteúdos foi pensado para abraçar diferentes perfis de leitores. Para quem busca profundidade e autoconhecimento: Eu Só Existo no Olhar do Outro?, conversa entre os psicanalistas Ana Suy e Christian Dunker. Para quem ama um bom frio na barriga: o thriller A Garota no Gelo, de Robert Bryndza. Para mergulhar em novos mundos: Uma Dança de Mentiras (Brittney Arena) e A Sociedade de Preservação dos Kaiju (John Scalzi). E para aquecer o coração: a rom-com Minha Melhor Parte, de Hannah Bonam-Young.

Com essa nova curadoria, o Skeelo reafirma sua proposta de ampliar o acesso à leitura com diversidade, qualidade e formatos flexíveis — permitindo que cada pessoa encontre seu livro ideal, no seu ritmo e no seu jeito.