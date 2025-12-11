Treinar em casa ganha força entre pessoas 60+ e plataformas digitais ampliam acesso à autonomia e qualidade de vida

A combinação entre tecnologia acessível e atividade física personalizada está transformando a rotina de pessoas acima dos 60 anos no Brasil. Estudos recentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UERJ) indicam que programas on-line de exercícios podem ampliar significativamente o acesso desse público à prática segura de atividade física, reduzindo riscos e fortalecendo a autonomia. O alerta é urgente: segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de um terço das pessoas idosas sofre pelo menos uma queda por ano, e quem cai mais de uma vez tem risco três vezes maior de novas quedas.

Nesse cenário, plataformas digitais como o Augym, desenvolvido pela mineira Queima Diária, ganham protagonismo ao oferecer treinos pensados especialmente para a maturidade. O aplicativo, acessível por celular ou smart TV, disponibiliza aulas guiadas com foco em força, equilíbrio, mobilidade e cognição — pilares essenciais para prevenir quedas, preservar a independência funcional e manter uma rotina mais ativa sem sair de casa.

A experiência de usuárias como Francisca Monteiro, 64 anos, mostra como a tecnologia tem se tornado aliada da longevidade. “Sempre fiz musculação e pilates, mas nunca imaginei que poderia ganhar ainda mais disposição e força com treinos on-line. Consigo treinar em casa, no meu ritmo, e percebo resultados reais no meu condicionamento e na minha energia no dia a dia”, afirma.

Por trás das aulas, há uma metodologia respaldada por ciência e construída especificamente para o público 60+. O programa Autonomia Plena é conduzido por Iago Vendramini, mestre em Educação Física, doutorando em Tecnologia de Saúde e especialista em biomecânica e fisiologia do exercício. Combinando evidências científicas e prática clínica, ele desenvolve treinos adaptados para maturidade, voltados a preparar o corpo para desafios cotidianos — de carregar malas a subir escadas com segurança. “O foco é estimular a independência funcional e a segurança das pessoas 60+ para situações reais do dia a dia”, explica.

O crescimento desse tipo de solução acompanha uma mudança cultural: cada vez mais pessoas idosas estão conectadas, confiantes em plataformas digitais e buscando maneiras práticas de cuidar da saúde sem depender de deslocamentos ou de equipamentos complexos. A Queima Diária, reconhecida por criar programas digitais de bem-estar, aposta que o Augym pode ajudar a reduzir estatísticas preocupantes, oferecendo uma alternativa acessível, segura e contínua para quem deseja envelhecer com mais vigor e autonomia.

Com a chegada de ferramentas como o Augym, treinar em casa deixa de ser apenas uma comodidade — transforma-se em um recurso estratégico de saúde pública, inclusão digital e qualidade de vida para milhões de brasileiros.