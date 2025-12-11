Observabilidade para IA autônoma: Dynatrace anuncia suporte nativo ao Amazon Bedrock AgentCore

A Dynatrace anunciou a integração nativa ao Amazon Bedrock AgentCore, agora disponível para todos os clientes da Amazon Web Services (AWS), ampliando sua atuação em observabilidade para sistemas baseados em Inteligência Artificial agêntica. A novidade posiciona a empresa entre os primeiros fornecedores do mercado a oferecer visibilidade fim a fim sobre agentes autônomos, permitindo monitorar, depurar, otimizar e auditar fluxos de trabalho em tempo real — um avanço crucial em meio à rápida adoção de arquiteturas orientadas por agentes de IA.

Com a popularização de aplicações que utilizam agentes autônomos para executar tarefas complexas, a falta de transparência sobre o comportamento desses sistemas tem se tornado um desafio crescente para equipes de tecnologia. A integração com o Amazon Bedrock AgentCore busca resolver justamente essa lacuna ao fornecer telemetria refinada e insights acionáveis diretamente da execução dos agentes. A plataforma da Dynatrace passa a oferecer acompanhamento detalhado da confiabilidade e responsividade dos agentes em nível de trace, alertas inteligentes baseados em comportamentos anômalos, visualização das interações entre agentes e serviços em um mapa de topologia em tempo real, depuração de fluxos distribuídos e monitoramento contínuo de segurança, governança e compliance.

Esse nível de observabilidade — já comum em aplicações tradicionais — passa agora a ser aplicado ao universo da IA autônoma, permitindo que empresas avancem com mais rapidez e segurança na implementação de arquiteturas agênticas. A integração também reforça o alinhamento estratégico entre Dynatrace e AWS e fortalece o movimento global por plataformas capazes de acompanhar modelos cada vez mais sofisticados de automação.

O Storio Group, um dos primeiros clientes a utilizar a nova integração, destaca o impacto direto da solução nos projetos de escalabilidade com agentes. “No Storio Group estamos comprometidos em aproveitar a IA para oferecer experiências digitais mais inteligentes e responsivas”, afirma Alex Hibbitt, Diretor de Engenharia de Plataforma de Clientes do Storio Group. “A integração da Dynatrace com o Amazon Bedrock AgentCore nos proporciona a observabilidade em tempo real de que precisamos para escalar arquiteturas agênticas com confiança. É um avanço poderoso na construção de sistemas inteligentes que são ao mesmo tempo confiáveis e seguros.”

Para a Dynatrace, a disponibilidade da integração marca um novo momento da observabilidade aplicada à IA. “À medida que arquiteturas agênticas redefinem como as empresas constroem e operam sistemas inteligentes, a observabilidade se torna a base para confiança e inovação”, afirma Steve Tack, Chief Product Officer da Dynatrace. “Nossa integração com o Amazon Bedrock AgentCore oferece a transparência e os insights de que as equipes precisam para escalar a IA autônoma com confiança, ajudando-as a acelerar a entrega com maior confiabilidade.”