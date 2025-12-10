Sony apresenta a Alpha 7M5 e a lente SEL28702: nova geração de mirrorless traz IA avançada, foco ultrarrápido e gravação 4K de alta precisão

A Sony Electronics revelou a Alpha 7M5 (ILCE-7M5), nova integrante da linha full-frame mirrorless da marca, acompanhada da lente SEL28702 — um conjunto voltado para quem busca velocidade, precisão e estabilidade tanto em fotografia quanto em vídeo. O lançamento reforça a estratégia da empresa de unir inteligência artificial, desempenho profissional e design compacto em equipamentos prontos para cenários de ação.

A Alpha 7M5 chega equipada com o sensor CMOS Exmor RS™ de 33 MP e o novo processador BIONZ XR2™, que incorpora IA embarcada para reconhecimento automático de objetos e rastreamento contínuo mesmo em situações de movimento intenso. A câmera alcança disparos contínuos de até 30 fps em RAW e inclui o recurso de pré-captura, que registra até um segundo antes do clique — ideal para esportes, fauna, fotos de pets e qualquer situação em que timing é tudo.

Na gravação de vídeo, o modelo entrega 4K de alta qualidade, com opções de 60p e 120p conforme o modo, mantendo estabilização avançada mesmo em filmagens feitas à mão. Os algoritmos de IA também atuam na composição automática do enquadramento e na captura de áudio, reduzindo ruídos indesejados e aprimorando a nitidez da voz.

A lente SEL28702 foi desenvolvida para acompanhar a velocidade e a precisão do novo corpo. Compacta e leve, ela oferece autofoco rápido durante o zoom e desempenho consistente tanto em cenas de ação quanto em filmagens, garantindo nitidez e movimentos suaves — características especialmente importantes para criadores que alternam entre foto e vídeo.

A experiência de uso também recebeu upgrades: monitor articulado, grip aprimorado, Wi-Fi de alta velocidade e duas portas USB-C facilitam o fluxo de trabalho. A Sony reforçou ainda o sistema de refrigeração e a eficiência energética, possibilitando sessões mais longas sem superaquecimento.

Sustentabilidade também faz parte do projeto. A Alpha 7M5 e a SEL28702 são produzidas com 100% de energia renovável, e suas embalagens utilizam materiais ecológicos, alinhados à meta global da Sony de atingir pegada ambiental zero até 2050.

A Alpha 7M5 e a SEL28702 chegam ao mercado brasileiro no primeiro trimestre de 2026, com preços a serem divulgados.