Criptografia como infraestrutura crítica: o novo centro da cibersegurança em 2026

Por Marco Zanini: CEO na DINAMO Networks

A cibersegurança deixou de ser um tema restrito às áreas técnicas para ocupar o centro das decisões estratégicas de empresas e governos. Em um ambiente marcado pela explosão de transações digitais, pela integração constante entre sistemas e pelo aumento do valor dos dados sensíveis, segurança não é mais uma camada adicional, é parte estrutural do próprio negócio. E, nesse novo arranjo, a criptografia assume um papel que por muito tempo foi subestimado: o de infraestrutura crítica.

Não se trata de uma percepção isolada. Relatórios recentes de instituições como Gartner, IDC, NIST e da agência europeia ENISA convergem em um ponto fundamental: criptografia, gestão de chaves e controle de identidades tornaram-se os pilares da confiança digital. Segundo o Gartner, até 2026, organizações que continuarem tratando a criptografia como um recurso técnico de bastidor estarão mais expostas a riscos que vão muito além de falhas operacionais, envolvendo impactos regulatórios, financeiros e reputacionais.

E o motivo, na minha opinião, é evidente. A adoção acelerada de arquiteturas distribuídas, APIs abertas, computação em nuvem, meios de pagamento instantâneos e ativos digitais ampliou drasticamente a superfície de ataque. Assim, fragilidades históricas no gerenciamento de chaves criptográficas e na proteção de dados, antes toleráveis em ambientes mais fechados, tornaram-se incompatíveis com ecossistemas digitais complexos e interconectados.

Nesse contexto, a criptografia deixou de ser invisível e passou a sustentar, na prática, a operação de setores inteiros. Transações via PIX, operações com cartões, sistemas de pagamento eletrônico e redes baseadas em blockchain só existem porque mecanismos criptográficos garantem confidencialidade, integridade e autenticidade. Quando chaves são expostas, mal gerenciadas ou compartilhadas de forma inadequada, não é só uma camada de segurança que falha, é todo o modelo de confiança que entra em colapso, independentemente das demais defesas implementadas.

Outro conceito que ganha protagonismo é o de crypto-agility. Amplamente discutida pelo NIST e reforçada pelo IDC, a capacidade de atualizar algoritmos criptográficos de forma ágil, segura e controlada tornou-se uma necessidade presente. A evolução das ameaças e a perspectiva concreta da computação quântica impõem às organizações o desafio de preparar hoje sistemas capazes de evoluir amanhã. Para dados sensíveis com longa vida útil, como registros financeiros, transacionais e identitários, a criptografia pós-quântica não é um exercício acadêmico, é uma prioridade estratégica.

Penso que, paralelamente, o modelo de Zero Trust consolida-se como novo padrão de arquitetura. A premissa de que nenhum usuário, dispositivo ou aplicação deve ser implicitamente confiável exige autenticação contínua, controle rigoroso de privilégios e proteção criptográfica em todas as interações. Identidades, APIs e integrações passam a ser tratadas como ativos críticos, demandando governança sólida e monitoramento permanente, uma ruptura clara com os antigos modelos baseados em perímetro.

Esse movimento ganha ainda mais relevância diante do uso crescente de inteligência artificial por agentes maliciosos. A própria ENISA alerta que ataques baseados em IA tendem a ser mais rápidos, adaptativos e difíceis de detectar. Nesses cenários, dados criptografados e chaves bem protegidas tornam-se, muitas vezes, a última linha de defesa. A criptografia deixa de atuar apenas de forma preventiva e passa a ser determinante para a resiliência operacional, garantindo proteção mesmo quando outras camadas são comprometidas.

Do ponto de vista regulatório, entendo que a mensagem é igualmente clara. Órgãos supervisores e auditorias vêm elevando o nível de exigência sobre governança criptográfica, segregação de acessos, rastreabilidade e evidências técnicas auditáveis — especialmente nos setores financeiro, de pagamentos e de infraestrutura crítica. Demonstrar conformidade contínua será, cada vez mais, um diferencial competitivo, para além de ser uma obrigação legal.

É nesse cenário que empresas posicionadas na base da infraestrutura digital assumem um papel estratégico. Ao estruturar soluções sobre criptografia forte, gestão segura de chaves, controle de identidades e arquiteturas preparadas para evoluções tecnológicas, organizações contribuem diretamente para a sustentação da confiança digital em ecossistemas complexos.

Desta maneira, o futuro da cibersegurança estará na capacidade de detectar ataques mais rápido e em construir sistemas onde a segurança seja intrínseca ao funcionamento do negócio. Em 2026, inovação e crescimento só serão sustentáveis quando apoiados por uma base criptográfica sólida, resiliente e preparada para o que vem pela frente.