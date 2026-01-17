Rogerio Takayanagi é o novo Vice-Presidente de Engenharia e Serviços ao Cliente da Vivo

O executivo Rogerio Takayanagi assume a Vice-Presidência de Engenharia e Serviços ao Cliente na Vivo e será responsável pela infraestrutura fixa e móvel, engenharia, operação e planejamento tecnológico.

Takayanagi responderá ao COO da companhia, Alex Salgado, e se une ao time para dar continuidade à estratégia da companhia de impulsionar o crescimento das receitas, promover a convergência de serviços e de infraestrutura, garantir simplicidade e eficiência, além de suportar a Vivo a liderar em um mercado em transformação acelerada.

Rogerio é engenheiro eletricista formado pela Poli-USP, com pós-graduação pela FGV. Acumula 30 anos de experiência no setor de telecomunicações, tendo atuado em empresas como Promon, Value Partners, e operadoras, onde exerceu as funções de Vice-Presidente de Varejo/Empresarial e, mais recentemente, de Vice-Presidente de Estratégia e Transformação.