Docusign anuncia resultados financeiros do segundo trimestre do ano fiscal de 2026

A Docusign, Inc. (NASDAQ: DOCU), empresa pioneira na categoria de Intelligent Agreement Management (IAM), anunciou os resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2026, encerrado em 31 de julho de 2025.

“Q2 foi um trimestre excepcional, com lançamentos de inovações em IA e mudanças recentes na estratégia de entrada no mercado, resultando em um forte desempenho nos negócios de Assinatura Eletrônica, CLM e IAM”, disse Allan Thygesen, CEO da Docusign. “Os resultados do segundo trimestre superaram as expectativas, resultando em um dos trimestres de maior crescimento e lucratividade da Docusign nos últimos anos.”

Destaques financeiros do segundo trimestre

A receita foi de US$ 800,6 milhões, um aumento de 9% em relação ao ano anterior, sem impacto significativo das taxas de câmbio. A receita de assinaturas foi de US$ 784,4 milhões, um aumento de 9% em relação ao ano anterior. A receita de serviços profissionais e outros foi de US$ 16,2 milhões, uma queda de 13% em relação ao ano anterior.

Uma reconciliação entre as medidas financeiras GAAP e não GAAP foi apresentada nas tabelas incluídas neste comunicado à imprensa. Uma explicação dessas medidas também está incluída abaixo, no título “Medidas Financeiras Não GAAP e Outras Métricas Principais”.

Principais destaques comerciais

Novos recursos com a plataforma Intelligent Agreement Management (“IAM”): a Docusign lançou novos recursos de IAM com tecnologia de IA para ajudar os clientes a liberar o valor de seus contratos em todo o ciclo de vida do gerenciamento de contratos.

Preparação de Contratos: O Agreement Prep ajuda as equipes a preparar contratos personalizados, precisos e profissionais com eficiência na plataforma Docusign IAM. Este recurso detecta automaticamente o tipo de contrato, cria um modelo e sugere campos relevantes.

Extrações personalizadas no Docusign Navigator:as extrações personalizadas permitem que os clientes capturem informações específicas da organização em seus contratos em grande escala. Esse processo guiado maximiza a eficiência, reduz riscos e fornece insights valiosos, eliminando a necessidade de revisar inúmeros contratos manualmente.

Plataforma e Aplicações:

Sistema para Gerenciamento de Identidade entre Domínios (“SCIM”): Atendendo à necessidade empresarial de gerenciamento de usuários eficiente, seguro e escalável, o SCIM para Docusign agora permite que os clientes provisionem automaticamente e gerenciem usuários centralmente por meio de integrações com Okta e Microsoft Entra.

Sistema para Gerenciamento de Identidade entre Domínios ("SCIM"): Atendendo à necessidade empresarial de gerenciamento de usuários eficiente, seguro e escalável, o SCIM para Docusign agora permite que os clientes provisionem automaticamente e gerenciem usuários centralmente por meio de integrações com Okta e Microsoft Entra. Modelos de Fluxo de Trabalho Maestro:Os Modelos de Fluxo de Trabalho Maestro permitem que clientes do IAM utilizem modelos pré-criados para personalizar e implementar fluxos de trabalho rapidamente. Os modelos simplificam a automatização de processos de contrato de ponta a ponta sem a necessidade de escrever nenhum código.

Lançamentos e destaques do produto de gerenciamento do ciclo de vida do contrato (“CLM”):

Líder do IDC MarketScape de 2025 em aplicativos CLM do lado da compra habilitados para IA: a Docusign foi reconhecida como líder no relatório MarketScape da IDC para aplicativos CLM do lado da compra habilitados para IA, que reconheceu que “o IAM é essencial para a estratégia da Docusign de substituir sistemas legados e fragmentados”.

Líder do IDC MarketScape de 2025 em aplicativos CLM do lado da compra habilitados para IA: a Docusign foi reconhecida como líder no relatório MarketScape da IDC para aplicativos CLM do lado da compra habilitados para IA, que reconheceu que "o IAM é essencial para a estratégia da Docusign de substituir sistemas legados e fragmentados". Gerenciamento unificado de tarefas:o Gerenciamento unificado de tarefas simplifica a conclusão de tarefas centralizando todas as tarefas do Docusign em uma única visão abrangente, proporcionando melhor visibilidade de todas as tarefas e permitindo que as equipes priorizem tarefas com base em termos extraídos de IA, como data de vencimento, valor do contrato e partes.

Atualizações do Conselho de Administração e Governança