Dascam lança assistente digital de IA generativa para consultas regulatórias no mercado de câmbio

A Dascam Corretora de Câmbio lança a RAFA, uma assistente digital baseada em inteligência artificial generativa desenvolvida para responder dúvidas técnicas sobre câmbio, regulatório e capitais internacionais. A tecnologia reúne conteúdo do pós-Marco Cambial (2021), resoluções do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional (CMN) e documentos oficiais que orientam o mercado.

A RAFA se destaca por atuar em um dos ambientes mais regulados do sistema financeiro. Ela integra o modelo GPT-4.0 a uma base vetorial própria, construída a partir de leis, normativos e análises especializadas dos consultores da Dascam. A solução foi projetada para organizar esse grande volume de informações e oferecer respostas claras e coerentes em poucos segundos.

Segundo Sérgio Brotto, CEO da Dascam, a iniciativa nasce para facilitar o acesso a informações técnicas que costumam demandar tempo de consulta. “A RAFA chega para ajudar profissionais que lidam diariamente com normas complexas. A inteligência artificial permite navegar por toda essa documentação de forma estruturada e entregar informações de maneira direta, especialmente em momentos em que o ambiente regulatório evolui rapidamente.”

Para viabilizar o funcionamento da assistente, a Dascam, em parceria com a Digitaly, empresa responsável pela arquitetura de IA, estruturou um processo de curadoria que transforma documentos extensos em trechos menores, conhecidos como chunks. Esses trechos são convertidos em vetores, permitindo que a IA localize rapidamente partes relevantes, relacione conceitos e formule respostas contextualizadas. “A base vetorial foi construída para garantir que cada resposta da RAFA esteja baseada em fontes oficiais, preservando precisão e segurança”, explica Alyson Santos, Sócio-diretor da Digitaly.

A tecnologia está integrada ao Dascam Direct, ambiente digital utilizado pelos clientes da corretora. Entre os temas que podem ser consultados estão regulamentação cambial, procedimentos operacionais, obrigações acessórias, aspectos tributários e processos relacionados a operações internacionais. A interface, desenvolvida em NextJS, é simples e não requer treinamento; quando a assistente não encontra uma resposta adequada, o usuário é direcionado ao time técnico.

O lançamento ocorre em um momento relevante para o setor. Em novembro, o Banco Central publicou novas normas para as SPSAVs (Sociedades Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais), aproximando o mercado de criptoativos do ecossistema cambial. Para a Dascam, ferramentas baseadas em IA podem ajudar empresas a acompanhar essas mudanças com mais clareza e segurança.

“Vivemos uma fase de transformação regulatória importante. A RAFA é um primeiro passo em direção a soluções tecnológicas que auxiliem empresas a navegar por esse cenário com mais precisão”, conclui Brotto.