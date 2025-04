V8.TECH anuncia Leandro Tavares como diretor executivo de Serviços

A V8.TECH, integradora de Tecnologia da Informação (TI) especializada em soluções de transformação digital, anuncia Leandro Tavares como diretor executivo de Serviços.

Leandro Tavares assume o cargo com responsabilidade em desenvolvimento e implementação de estratégias, gestão de equipe, desenvolvimento de novos negócios, gestão operacional, gestão de qualidade, compliance e governança na V8.TECH. “A influência da empresa no mercado brasileiro, com mais de 100 clientes em setores variados, será um diferencial em minha trajetória profissional. Pretendo aliar minha expertise profissional para contribuir com a entrega de projetos de transformação digital e expansão da base de clientes”, afirma o executivo.

Segundo Rodrigo Xavier, CEO e fundador da V8.TECH, a contratação está alinhada com a estratégia da companhia para ampliar a operação no Brasil com atendimento personalizado na consultoria, implementação de soluções e suporte empresarial. “A visão de Leandro Tavares para aplicação de tecnologias emergentes e sua abordagem em liderança transformacional são características essenciais para a V8.TECH continuar oferecendo soluções diferenciadas aos clientes”, explica o CEO.

Com mais de 20 anos de carreira, o executivo acumula experiência profissional nas empresas Metro Rio, SKY, NossaTV, ABX Consulting, Brastrading, Broadcast Solutions and Integration, Kroton, Cogna Educação e Avanade.

Com formação em Engenharia Elétrica, extensão em Transmissão de Satélite pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), extensão em Negócios pela Estácio, certificação em Gerenciamento de Projetos pelo ProjectLab, Master of Business Administration (MBA) pelo Ibmec, extensão em Empreendedorismo pelo Babson College, extensão em Ciências Econômicas pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e extensão do CTO Program da University of California.