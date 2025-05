Última oportunidade para ingresso no 2º semestre de 2024 do Inatel

As inscrições para o Vestibular Inverno do Instituto Nacional de Telecomunicações estão abertas. A oportunidade é válida para candidatos que desejam estudar no 2º semestre de 2024 e ainda não tiveram a chance de realizar o vestibular.

A prova será realizada de forma online, no dia 27 de julho, a partir das 13h30 e o candidato tem até o dia 23 de julho para se inscrever no site do Inatel. A avaliação possui 50 questões de múltipla escolha e uma redação, que possuem pesos diferentes.

Referência em tecnologias da informação e comunicação (TIC) há 59 anos, o Inatel oferece oportunidades para ingressantes em sete Engenharias: Telecomunicações, Computação, Controle e Automação, Software, Biomédica, Elétrica e Produção.

Além da formação profissional, o Instituto ainda fornece bolsas de estudo, garantindo a permanência dos estudantes na graduação. Outros programas, como estágio, monitoria e Iniciação Científica também são incentivos para a continuidade do Inatelino na Instituição.

Profissionais graduados que desejam realizar a 2ª Graduação e estudantes que pretendem participar do processo de Transferência para o Inatel têm até o dia 06 de julho para realizar a inscrição. Outras informações podem ser consultadas no site do Vestibular.

O Vale da Eletrônica e o Inatel

Conhecida como o Vale da Eletrônica, Santa Rita do Sapucaí está localizada no Sul do estado de Minas Gerais, há menos de 3h de São Paulo. O Inatel conta com uma infraestrutura de 75mil m² de área. São mais de 40 laboratórios preparados para as atividades práticas e de pesquisa, além de um espaço poliesportivo com academia de musculação, quadras, piscina e ginásio coberto – que permitem a interação entre os alunos de todos os períodos.

A biblioteca do Instituto possui um milhão de títulos eletrônicos e um extenso acervo físico, e um dos mais modernos teatros da região. O Inatel é um centro de competências para projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e também possui uma Incubadora de Empresas, ajudando a fomentar o empreendedorismo e a criação de novos negócios na região do Sul de Minas e no Brasil.