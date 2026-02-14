IEL oferece 258 vagas para bolsistas do Inova Talentos

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 258 oportunidades abertas para o programa Inova Talentos, iniciativa que conecta pesquisadores a projetos estratégicos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) em empresas e indústrias nacionais e multinacionais. As bolsas podem chegar a R$ 12 mil e contemplam graduandos e graduados, mestrandos e mestres, doutorandos e doutores de diversas áreas do conhecimento.

As vagas abrangem campos como Engenharias, Farmácia, Química, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Administração, Cosmetologia, Agronomia, Estatística, entre outros. As bolsas têm duração de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. Há oportunidades nos formatos presencial, híbrido e remoto, distribuídas em diferentes estados do país.

“A inovação nasce quando o conhecimento é aplicado para criar soluções de alto valor ao setor produtivo. Com o Inova Talentos, conectamos profissionais altamente qualificados aos desafios reais da indústria. Essa é uma oportunidade de transformar teoria em prática e construir uma trajetória profissional sólida, com experiência em iniciativas que moldam o futuro do país, por meio de projetos desenvolvidos por grandes empresas”, afirma Sarah Saldanha, superintendente do IEL.

Os interessados devem entrar em contato com o IEL do seu estado para verificar as etapas dos processos seletivos e as vagas disponíveis na região. Todas as informações e outras oportunidades estão disponíveis no site de vagas do IEL – Inova Talentos.

Confira algumas oportunidades:

VALE

Vaga 1: especialista visitante 2. Formação profissional: graduado ou graduando em Engenharia de Minas; Engenharia Metalúrgica; Engenharia Química; Engenharia de Materiais; Engenharias em geral. Carga horária: 40h. Formato de trabalho: híbrido. Bolsa: R$ 10.000,00.

Vaga 2: especialista visitante 3. Formação profissional: graduado ou graduando em Engenharia de Minas; Engenharia Metalúrgica; Engenharia Química; Engenharia de Materiais; Engenharias em geral. Carga horária: 40h, híbrido. Salário: R$ 12.000,00.

TOYOTA DO BRASIL

Vaga 1: aplicação de Inteligência Artificial para Predição em Processos de Produção e Logística. Formação profissional: graduado ou graduando em Engenharia da Computação, Ciência da Computação. Carga horária: 40h. Formato: híbrido. Bolsa R$ 3.500,00.

híbrido. Bolsa R$ 3.500,00. Vaga 2: automação Inteligente de Help Desk com IA. Formação profissional: mestre ou mestrando em Sistemas de Informação; Tecnologia; Análise de Dados; Ciências e/ou Engenharia da Computação; Engenharia e afins; Matemática e afins. Carga horária: 40h. Formato: remoto. Bolsa: R$ 4.900,00.

ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS

Vaga: prototipagem de formulações farmacêuticas inovadoras para uso oral. Formação profissional: Farmácia, Química, Engenharia Química, Física, Biomedicina, Biologia. Carga horária: 40h. Formato: presencial Salário: R$ 7.000,00.

PHILIP MORRIS BRASIL

Vaga: Leaf Vision. Formação profissional: doutor ou doutorando em Engenharias, Agronomia, Química, Ciência de Dados, Ciências e Tecnologias ou áreas correlatas Carga horária: 40h. Formato: híbrido. Bolsa: R$ 6.300,00.

NATURA