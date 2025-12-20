MCTI e iRede abrem 600 vagas gratuitas em capacitação nacional em Web 3.0

O futuro da tecnologia está se expandindo e jovens de todo o Brasil terão a oportunidade de participar gratuitamente de um dos programas mais avançados do país na área de Web 3.0. O Instituto iRede lançou o edital para o Projeto Residência em TIC 29, projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com recursos da Lei nº 8.248/1991, e coordenado pela Softex, que disponibiliza 600 vagas gratuitas para capacitação em tecnologias de ponta, incluindo Blockchain, Smart Contracts e Metaverso.

A formação, com carga horária de 120h, será totalmente online, acessível a participantes de qualquer região do país. Nesta etapa, o foco de divulgação e mobilização também será direcionado às regiões de Manaus (AM), Campinas (SP) e Fortaleza (CE), pólos estratégicos para o ecossistema de inovação, porém sem qualquer anúncio de atividades presenciais neste momento.

Com inscrições abertas até o próximo dia 6 de janeiro de 2026, o programa tem recorte prioritário para incentivar inclusão social e diversidade. Do total de vagas, 60 são exclusivas para mulheres, reforçando a participação feminina no setor de tecnologia, que historicamente é marcado pela baixa representatividade.

Tecnologia como caminho de inclusão e empregabilidade

A iniciativa se destaca por combinar formação técnica, apoio financeiro e inserção direta no setor produtivo. Para jovens que buscam sua primeira experiência ou profissionais que desejam migrar para carreiras digitais, o programa representa uma chance real de acessar um mercado aquecido e em expansão.

Segundo o professor Antônio Barros de Serra, CEO do Instituto iRede, a proposta é romper barreiras e democratizar o acesso às tecnologias mais avançadas do mundo. “Estamos formando talentos para o presente e o futuro. A Web 3.0, o Blockchain e o Metaverso já fazem parte das transformações que movem a economia digital. Este programa nasce com o compromisso de oferecer educação gratuita, prática e de alta qualidade, permitindo que jovens de todo o país encontrem novas oportunidades e participem ativamente da construção dessa nova era tecnológica”, afirma.

Formação estruturada e acessível

O curso é dividido em módulos teóricos e práticos, com aulas gravadas e encontros ao vivo no período noturno, garantindo maior flexibilidade para estudantes e trabalhadores. Além do conteúdo técnico, os participantes terão acesso a mentorias com especialistas, desafios práticos, acompanhamento pedagógico e atividades que simulam demandas reais do mercado.

Para garantir participação plena, o programa recomenda computador básico com acesso à internet. O único requisito para acompanhar as atividades.

Impacto

As ações de mobilização e divulgação terão foco especial em Manaus, Campinas e Fortaleza, regiões reconhecidas como polos tecnológicos e estratégicas para a ampliação do impacto social e educacional do programa.

A participação é gratuita e aberta a estudantes de TI, Engenharia ou áreas afins (a partir do 3º semestre), profissionais da área e pessoas de outras formações com experiência prévia em programação.

SERVIÇO | Capacitação Gratuita em Web 3.0 — iRede / MCTI / Softex

Inscrições: até 06/01/2026

Formação: 100% online — 120h (Blockchain, Smart Contracts e Metaverso)

Vagas: 600 vagas gratuitas (60 exclusivas para mulheres)

Bolsa da Residência: R$ 3.000/mês por até 8 meses

Quem pode participar: estudantes (a partir do 3º semestre), profissionais de TI ou pessoas com experiência em programação

Inscrições: https://web3.irede.org.br