Vivo abre mais de 50 vagas para o Programa Mulheres de Fibra

link . A Vivo reafirma seu compromisso com a diversidade e, para ampliar cada vez mais a presença de colaboradoras em seus times, está com mais de 50 vagas abertas para o seu Programa Mulheres de Fibra. As oportunidades são para nove estados: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Minas Gerais (MG), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Paraná (PR), Bahia (BA). No dia 25 de julho, a companhia promoverá uma feira de recrutamento online para apresentar a empresa, benefícios e as oportunidades do programa. As interessadas podem se inscrever pelo

As selecionadas atuarão em funções de manutenção, reparo e instalação de novos serviços nas casas dos clientes. O projeto, criado em 2018, tem o objetivo de inserir mulheres em atividades que eram tradicionalmente desempenhadas por homens, aumentando a presença feminina nas áreas técnicas. Para concorrer às novas oportunidades é preciso ter ensino médio completo e também ter CNH, categoria B ativa e definitiva.

“Como empresa diversa, queremos estimular cada vez mais a presença de colaboradoras em nossos times, em todas as áreas da companhia. Por isso, seguimos firmes no compromisso de ampliar oportunidades dentro da Vivo, levando em consideração áreas historicamente ocupadas majoritariamente por homens”, destaca Fernando Luciano, VP de Pessoas da Vivo.

A companhia busca por candidatas com perfil inquieto, curioso, antenado e colaborativo. O salário é compatível com o que é oferecido no mercado. As selecionadas contarão ainda com o VIBE, o programa de benefícios flexíveis da companhia, que possui uma extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada colaboradora, como vale refeição e alimentação; plano de saúde e odontológico, seguro de vida, benefício academia, benefício farmácia e reembolso educação. Além disso, a empresa oferece outros diferenciais como day off de aniversário; smartphone com plano de voz e dados ilimitados; auxílio creche/babá, oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos. Ao longo do segundo semestre deste ano, a Vivo pretende disponibilizar mais vagas para o Mulheres de Fibra em outras localidades do país.