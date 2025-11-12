e-Safer ajuda empresas na adequação dos seus processos para a proteção de dados pessoais, de acordo com a LGPD

A e-Safer está ajudando empresas de vários segmentos na adequação de seus processos para garantir a proteção de dados pessoais. A iniciativa faz parte do portfólio de serviços gerenciados da companhia, quando a empresa fortaleceu a sua nova unidade de SOC como serviço e ampliou sua equipe de profissionais especializados em cibersegurança.

Os serviços da e-Safer são dedicados à gestão de riscos internos e de terceiros, conformidade, políticas internas e treinamentos, com a proteção de dados em seu escopo, e seguem as diretrizes da ISO 27.001 (que compõe o arcabouço da segurança da informação) e da ISO 27.701, uma extensão da anterior criada para adicionar controles e orientações específicos sobre privacidade e proteção de qualquer tipo de dado: corporativo, financeiro, estratégico, técnico etc.

Somente é possível obter a certificação nesta última ISO somente após a empresa obter a certificação na primeira, a 27.001, enfatiza a e-Safer.

Ao definir requisitos para um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI), a ISO 27001 permite que as empresas possam fortalecer e proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações em geral — não apenas dados pessoais. “Este processo faz parte dos serviços gerenciados que a e-Safer executa em seus clientes”, conta José Roberto Garcia, Information Security and Compliance Consultant da empresa.

Segundo o executivo, as diretrizes da ISO 27.701 fortalecem e protegem os dados pessoais que estão de posse das empresas que contratam os serviços da e-Safer. “Neste processo, os nossos clientes recebem todo o suporte técnico e capacitação que os tornarão preparados para obter a certificação, de acordo com estas ISOs”, acrescenta.

Os benefícios da certificação ISO 27001 e ISO 27.701

José Roberto Garcia explica que a certificação ISO 27001 e ISO 27.701 atesta que uma organização pública ou privada demonstra à ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) que atua ativamente no emprego de boas práticas e medidas preventivas de proteção de dados pessoais. “Além disso, reforça a credibilidade e confiança com clientes e parceiros, podendo ser um diferencial em licitações e contratos”, reforça Garcia.

Com a certificação ISO 27.701 se tornando uma tendência crescente no mercado, a e-Safer quer se firmar como consultora especialista em preparação para certificações e gestão de conformidade, segundo ele que destaca ainda outros benefícios: redução de riscos jurídicos e financeiros; melhor comunicação sobre como os dados são utilizados e protegidos, reduzindo as chances de sanções mais pesadas a serem aplicadas pela ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) no caso de possível vazamento.