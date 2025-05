Atualização do driver melhora desempenho de ‘Evil Dead: The Game’ até 85% nas plataformas GeForce RTX

Jogos prontos no dia do lançamento: ‘Dolmen’ e ‘Vampire: The Masquerade – Swansong’ Os Game Ready Drivers incluem otimizações, aprimoramentos e muito mais, para oferecer suporte aos últimos lançamentos e atualizações de títulos mais recentes. O novo Game Ready Driver para Evil Dead: The Game também inclui suporte “Day-0” para Vampire: The Masquerade – Swansong, com lançamento em 19 de maio, bem como Dolmen, com lançamento em 20 de maio. GeForce Game Ready Drivers O programa Game Ready Driver da NVIDIA foi criado desde o início como um método para fornecer a melhor experiência de jogo possível. Este programa cria uma sinergia com os desenvolvedores de jogos, estabelecendo uma cadência regular de troca de compilações e drivers de jogos de pré-lançamento. Trabalhamos juntos para encontrar otimizações e resolver problemas, e iteramos as compilações de acordo para garantir que o jogo e o Game Ready Driver ofereçam a mais alta qualidade e desempenho no lançamento. Cada Game Ready Driver é certificado pela Microsoft para WHQL.