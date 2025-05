MetrôRio e Uber lançam parceria com descontos de até 50% para novos clientes do aplicativo de corrida que fizerem recargas no cartão Giro

Parceiros desde 2018, MetrôRio e a Uber acabam de lançar nova iniciativa com objetivo de promover a integração entre os dois serviços e assim incentivar o transporte intermodal, que contribui para a mobilidade urbana mais eficiente e sustentável no Rio de Janeiro. Com a parceria, a novidade está disponível para os clientes que recarregarem quatro passagens no aplicativo ou site do Giro (giro܂metrorio܂com܂br), máquinas ATM e carteiras digitais PicPay e RecargaPay.

Os novos usuários da Uber terão 50% de desconto – com limite de até R$ 10 – em todas as viagens de Uber que tiverem uma das 41 estações do sistema metroviário como ponto inicial ou destino final. Já os usuários ativos que já viajam com a Uber também não vão ficar de fora da novidade e terão 20% de desconto – com limite de até R$ 5.

Depois de fazer a recarga de quatro passagens, o cliente Giro receberá um e-mail com o voucher que tem validade de 30 dias para ser utilizado. Ele é pessoal e intransferível, e uma vez ativado, só será válido para uma conta Uber durante sete dias.

Desde a implementação do cartão Giro no sistema metroviário, em novembro de 2018, até maio deste ano, já foram realizadas mais de 300 mil viagens com descontos por meio da parceria com a Uber.