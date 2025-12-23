Inteligência Artificial: especialistas dão dicas para colaboradores usarem tecnologia com segurança no trabalho

A inteligência artificial já entrou na rotina das equipes, acelerando tarefas, aumentando a capacidade analítica e abrindo espaço para decisões mais rápidas. Mas conforme esse uso aumenta, surge um ponto crítico que poucos estão encarando de frente: não existe uso seguro de IA sem clareza, direcionamento e cultura.

A segunda edição da pesquisa anual Retorno do Investimento (ROI) em IA, realizada entre abril e junho de 2025, pela National Research Group a pedido do Google Cloud, aponta que 62% dos executivos brasileiros afirmam que já utilizam agentes de IA em operações da empresa. Para Luciana Minev, sócia e CEO da Singulari, o cuidado começa muito antes de usar qualquer recurso: “A tecnologia é poderosa, mas não substitui o entendimento do processo. Se a pessoa não sabe o que está fazendo, corre o risco de amplificar erros”.

Complementando, Suelen Scop, também sócia e diretora de operações da consultoria, reforça: “O uso seguro depende das pessoas. A IA pode ser uma aliada incrível, mas é muito importante que colaboradores e tecnologia caminhem juntos. E isso nos leva ao ponto central: o uso responsável da IA depende menos do modelo que você escolhe e mais do comportamento de quem opera a tecnologia. É por isso que segurança não é um tema isolado de TI, é um tema também de cultura”, afirma.

As executivas dão dicas para que colaboradores usem a IA com segurança no ambiente corporativo:

1. Entenda o processo antes de utilizar IA: Se você não sabe exatamente o que precisa resolver, a tecnologia não vai ajudar. Comece pelo entendimento sobre a tarefa a ser realizada, e não pela ferramenta. Se o processo é confuso ou mal direcionado, a IA apenas potencializará possíveis erros.

2. Contextualize e aprofunde seu pedido: Muitas respostas de IA são genéricas porque o pedido também foi. Quando você dá contexto, exemplos e define critérios, a ferramenta consegue produzir algo mais próximo da sua realidade e necessidade. Quanto mais claro e detalhado seu pedido, mais útil será a resposta.

3. Não insira dados sensíveis em plataformas abertas: As ferramentas gratuitas de IA podem armazenar e utilizar o que é compartilhado para treinamento dos modelos. Por isso, não compartilhe informações estratégicas, documentos internos e dados pessoais, especialmente de clientes, nessas plataformas.

4. Use ferramentas recomendadas pela empresa: Cada organização precisa ter suas regras e ambientes seguros definidos. Quando usamos plataformas não autorizadas, o risco de vazamento, uso ou armazenamento indevido de informações aumenta significativamente. Se sua empresa ainda não tem políticas definidas em relação a isso, leve esta pauta para discussão.

5. Sempre revise o que a IA produz: A IA sugere, mas quem decide deve ser o humano. Erros, vieses e alucinações ainda são comuns nas respostas da IA. É importante fazer uma revisão e ter conhecimento sobre o que está sendo solicitado. Leia tudo com olhar crítico e cheque os dados antes de usar o material gerado pela IA.

Concluindo, Luciana Minev reforça o papel estratégico dos colaboradores nesse cenário: “Segurança é cultura. Quando cada pessoa entende o impacto das suas escolhas e faz bom uso da IA, toda a organização se beneficia com mais clareza, melhores decisões e resultados.”

A consultoria reforça que o uso responsável da IA deve fazer parte da estratégia de governança e cultura organizacional, indo além da área de tecnologia. “Mais do que proteger dados, trata-se de criar um ambiente em que as pessoas sabem o que fazem e onde a IA pode amplificar seu potencial”, reforça Suelen.