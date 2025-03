70% das empresas globais adotaram o modelo de trabalho remoto em algum nível; veja como aprimorar

Com o avanço das tecnologias e a necessidade de adaptação a novos modelos de trabalho, o regime 100% remoto e com horários flexíveis tornou-se uma realidade para muitas empresas e profissionais. Segundo uma pesquisa recente da Gartner, cerca de 70% das empresas globais adotaram algum nível de trabalho remoto.

Essa modalidade de trabalho oferece inúmeros benefícios, como a possibilidade de organizar melhor a vida pessoal e profissional, sem as limitações tradicionais do horário de escritório. No entanto, para aproveitar ao máximo essa flexibilidade, é essencial adotar práticas que garantam a produtividade e o equilíbrio.

“Ao optar pelo trabalho remoto, a responsabilidade pela gestão do tempo e das tarefas recai diretamente sobre o profissional. É um modelo que exige disciplina, mas, ao mesmo tempo, permite uma liberdade que pode ser extremamente benéfica para o bem-estar e o desempenho”, comenta Stefanie Ferracciu, diretora de RH da BigDataCorp.

Para ajudar quem já atua remotamente ou deseja adotar essa modalidade, preparamos algumas dicas essenciais para otimizar a experiência de trabalho remoto:

Estabeleça uma rotina: Mesmo com horários flexíveis, é importante ter uma rotina consistente. Busque começar e terminar o trabalho em horários regulares, assim como ter intervalos para descanso e refeições. Saiba usufruir da flexibilidade de horários, sem deixar que isso impacte suas entregas ou faça você perder o foco.

Tenha um espaço de trabalho: Crie um espaço de trabalho ergonômico e livre de distrações em sua casa. Isso ajuda a separar o ambiente de trabalho do ambiente doméstico, facilitando a concentração.

Comunique-se regularmente: Mantenha uma comunicação clara e frequente com sua equipe e líderes. Utilize videochamadas, mensagens instantâneas e e-mails. O importante é zelar por um bom alinhamento e trabalho em equipe.

Estabeleça metas e prazos claros: Defina metas e objetivos claros para si mesmo e para sua equipe. Estabeleça prazos realistas e trabalhe para cumpri-los, mantendo-se responsável por seu trabalho.

Mantenha-se conectado socialmente: Apesar da distância física, é importante manter conexões sociais com colegas de trabalho. Participe de chamadas de vídeo informais, encontros virtuais ou grupos de bate-papo para manter o senso de comunidade e pertencimento.

Pratique o autocuidado: Reserve tempo para cuidar de si mesmo, seja praticando exercícios físicos, meditação, hobbies ou simplesmente relaxando. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é fundamental para evitar o esgotamento.

Aprenda a gerenciar seu tempo: Utilize técnicas de gestão de tempo, como a técnica Pomodoro, para maximizar a produtividade e evitar a procrastinação. Estabeleça prioridades e concentre-se nas tarefas que estão sendo realizadas.

Busque feedback regularmente: Peça feedback regularmente aos seus colegas e líderes para identificar áreas de melhoria e garantir que suas expectativas estejam alinhadas com as da empresa.

Esteja aberto a ajustes: Esteja aberto a ajustes e adaptações de rotina conforme necessário. O trabalho remoto e com horário flexível pode exigir algumas experimentações para encontrar o que funciona melhor para você.

“Na BigDataCorp, acreditamos que a modalidade de trabalho remoto é uma poderosa ferramenta para proporcionar flexibilidade e qualidade de vida aos nossos colaboradores, ao mesmo tempo em que mantemos altos níveis de produtividade e inovação. Nossa abordagem é centrada em criar um ambiente de trabalho que apoie o bem-estar de cada funcionário, permitindo que alcancem seus objetivos profissionais enquanto equilibram suas necessidades pessoais”, finaliza.