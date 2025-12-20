GitHub e DIO se unem para capacitar pessoas desenvolvedoras em uma das habilidades mais procuradas do mercado tech

A DIO, em parceria com o GitHub, lança o Bootcamp GitHub Copilot – Código na prática, programa 100% gratuito para quem quer aprender a incorporar inteligência artificial ao desenvolvimento de software, da escrita de código aos testes e documentação. Com 12 horas de conteúdo intensivo, o bootcamp oferece formação em GitHub Copilot, engenharia de prompts, refatoração segura e desenvolvimento de APIs. O programa conta com 5.000 vagas e foi estruturado para ajudar profissionais a elevar produtividade sem perder qualidade, uma combinação cada vez mais valorizada no mercado de tecnologia.

A experiência se torna ainda mais concreta com o EcoTrip Calculator, projeto prático que simula o impacto ambiental de diferentes modais de transporte. Os participantes também enfrentam desafios de código que estimulam a transformar requisitos em soluções orientadas por IA.O programa inclui mentorias ao vivo com especialistas do GitHub, entre eles Pachi Parra (Developer Relations no GitHub Brasil) e Pablo Nunes Lopes (Global Cloud Advocate e Microsoft MVP), que compartilharão estratégias de adoção do Copilot e técnicas avançadas de refatoração com IA.

Ao final da trilha, os alunos recebem certificado e ganham destaque na plataforma Talent Match, ampliando a visibilidade diante de empresas que buscam profissionais capacitados em desenvolvimento assistido por IA.

“Este bootcamp é a oportunidade ideal para desenvolvedores que querem estar na vanguarda da tecnologia, dominando ferramentas de IA que estão transformando a forma como o software é desenvolvido globalmente. Conectamos conhecimento técnico de ponta com oportunidades reais de crescimento profissional” – comenta Iglá Generoso, CEO da DIO.

“A IA redefiniu o que é possível para pessoas desenvolvedoras, permitindo que foquem em resolução de problemas estratégicos, criatividade e em construir a próxima onda de inovação, enquanto a IA abre a porta para mais pessoas participarem. Mas para compreender todo o potencial da IA, as pessoas precisam das habilidades certas. Programas como o Bootcamp GitHub Copilot da DIO entregam aos profissionais em início de carreira um treinamento prático e acessível com ferramentas de programação com IA, empoderando mais pessoas a construírem com rapidez, inteligência e em escala”, comenta Julio Viana, gerente regional do Brasil para o GitHub.

O programa é recomendado para profissionais com conhecimento básico em alguma linguagem de programação e que desejam ganhar produtividade e qualidade no desenvolvimento, utilizando GitHub Copilot para criar código eficiente e construir projetos reais com fluxo de trabalho moderno.

As inscrições vão até o dia 11 de janeiro e podem ser feitas pelo site da DIO, por meio do link https://www.dio.me/bootcamp/github-copilot.