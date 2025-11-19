Nowa Marketing celebra conquistas no Dia do Empreendedorismo Feminino

O 19 de novembro, Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, marca não apenas a celebração de conquistas individuais, mas também o fortalecimento de um movimento que redefine o cenário dos negócios no país. No Brasil, o avanço é consistente: segundo o Sebrae, 10,4 milhões de mulheres são donas de negócios, representando cerca de 34% do total de empreendedores. Mesmo com essa presença crescente, os desafios permanecem — o relatório Elas Empreendem aponta que mais de 65% das empreendedoras ainda atuam na informalidade e enfrentam barreiras estruturais que impactam seu crescimento. No setor de inovação, porém, o salto é expressivo: 31% das startups brasileiras já têm mulheres como fundadoras, uma taxa que quase quadruplicou nos últimos anos e revela maior inserção feminina na economia digital.

Nesse contexto, a Nowa Marketing se destaca como um símbolo dessa transformação, combinando protagonismo feminino, gestão estratégica e uso intensivo de tecnologia aplicada ao marketing digital. Com um time 100% composto por mulheres, a agência reafirma seu compromisso em colocar a liderança feminina no centro das decisões de negócio. Aline reforça que a visão da empresa sempre foi construir um espaço “onde as mulheres pudessem liderar com liberdade e autenticidade”, enquanto Paula enfatiza que os resultados da Nowa comprovam que “sonhos liderados por mulheres podem virar negócios sólidos, mesmo em um ecossistema ainda desigual”.

A atuação da Nowa vai além do serviço tradicional de agência. Com forte base tecnológica, a empresa integra análise de dados, automação de campanhas, ferramentas de inteligência artificial aplicadas ao marketing e estratégias de influência orientadas por métricas avançadas — elementos que têm impulsionado resultados e consolidado a presença digital de marcas de diferentes segmentos. Essa abordagem coloca a agência alinhada às novas demandas do mercado, no qual criatividade, tecnologia e personalização caminham juntas.

Além disso, a Nowa criou o Nowa Brunch Club, uma iniciativa de networking que reúne empresárias, executivas e líderes curitibanas para encontros presenciais. O projeto não é apenas social: ele funciona como uma rede estratégica de fortalecimento de liderança, troca de experiências, circulação de conhecimento e ampliação de oportunidades em um ecossistema empreendedor que ainda carece de espaços de apoio estruturado para mulheres.

Com foco em branding, redes sociais, influência e comunicação estratégica, a Nowa Marketing segue comprometida em entregar soluções que combinam sensibilidade humana com inteligência tecnológica — uma síntese que, no Dia do Empreendedorismo Feminino, reafirma o papel das mulheres como protagonistas não apenas na criação de negócios, mas na construção do futuro da economia digital brasileira.