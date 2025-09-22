Lucent Minds chega ao mercado para transformar IA em retorno financeiro para as empresas e prevê faturar R$ 15 milhões até 2027

A Lucent Minds, consultoria especializada em Inteligência Artificial (IA), anuncia o início de suas operações para ajudar as companhias a superarem uma das principais lacunas do mercado: a dificuldade em alcançar uma adoção acelerada e uma escalabilidade estratégica de IA que resultem em Retorno sobre o Investimento (ROI) mensurável. Fundada por Adriano Patrão, executivo com mais de 25 anos de carreira na área de tecnologia e que agora volta a empreender, a empresa tem um plano arrojado de crescimento, partindo de R$ 500 mil de investimento para uma previsão de faturar R$ 15 milhões até 2027, e expandir para a América do Norte já no segundo ano de operação.

A Lucent Minds entra em um mercado altamente promissor e irá apoiar os negócios a saírem do hype da IA para implementá-la e usá-la de forma efetiva, com foco no valor que a tecnologia e suas evoluções, como a IA agêntica, são capazes de gerar. A companhia oferece serviços completos que vão desde consultoria estratégica, incluindo o conceito e design técnico do projeto, até a implementação das melhores tecnologias para cada cliente e suporte operacional para iniciativas em andamento, um diferencial diante de um setor que ainda está fragmentado entre consultorias de tecnologia generalistas e desenvolvedores técnicos.

“Hoje, as companhias têm orçamento, interesse e necessidade de investir em Inteligência Artificial, mas muitas ainda não sabem como colocar isso em prática, pois não possuem uma visão estratégica e tecnológica madura voltada para a IA. É por isso que vamos entregar o ciclo completo da adoção em cada projeto”, afirma Patrão, CEO da empresa. Segundo ele, outro destaque da Lucent Minds é ser agnóstica em relação à tecnologia para atender a um mercado corporativo cuja infraestrutura tecnológica é complexa. “Somos um parceiro capaz de recomendar as soluções mais adequadas para os clientes, priorizando retorno, eficiência e custo-benefício”, diz.

A companhia focará em seis setores que estão em plena transformação digital e sob forte pressão por ganhos de eficiência e inovação: serviços financeiros, agricultura e agronegócio, varejo e bens de consumo, serviços profissionais, energia e petróleo/gás, e educação. Os projetos que podem ser desenvolvidos incluem soluções baseadas em machine learning e IA preditiva para score de crédito inteligente e detecção de fraude em serviços financeiros; previsão de safra e rastreamento de conformidade no agronegócio; e otimização de preços dinâmicos e atendimento ao cliente no varejo. Ainda, poderão ser desenvolvidas iniciativas para automação de propostas e alocação de equipes em serviços profissionais; manutenção preditiva no setor de energia e transição para o mercado livre com previsão de preços e consumo; além de sistemas para acompanhamento do desempenho de estudantes e programas de aprendizagem adaptativos na educação, por exemplo.

Para atender às necessidades de cada indústria e possibilitar que elas atinjam seus objetivos com a IA, a Lucent Minds estruturou uma equipe composta por especialistas técnicos e client advisors com profundo conhecimento setorial. Essa integração permite guiar os clientes por toda a jornada, garantindo aderência regulatória, escalabilidade e impacto real.

A mente por trás da Lucent Minds

À frente da companhia está Adriano Patrão, executivo com ampla trajetória no setor de tecnologia e passagens por grandes multinacionais. Aos 22 anos, fundou a iFactory Solutions, empresa especializada em desenvolvimento de software, que liderou por 14 anos até vendê-la para a OSF Digital, em 2018. Na OSF Digital, chegou à vice-presidência para América Latina e Ibéria, comandando uma operação que movimentava milhões de dólares em faturamento anual e que cresceu de 200 para mais de 700 colaboradores sob sua gestão.

“Eu sempre fui um empreendedor nato e, mesmo atuando em outras companhias, não deixei isso de lado, participando diretamente da aquisição de diversas empresas. Agora, volto a empreender em um negócio próprio porque enxergo um grande entrave para a inovação nessa falta de geração de ROI com a IA. A Inteligência Artificial é a maior revolução tecnológica desde a internet e não podemos permitir que companhias com tanto potencial fiquem para trás. Acredito que unir tecnologia de ponta com uma execução prática, capaz de gerar resultados rápidos e sustentáveis, é exatamente o tipo de iniciativa que pode transformar os negócios”, explica.